Цены на аренду квартир (инфографика) — Finance.ua
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Цены на аренду квартир (инфографика)

Сегодня 19:44Недвижимость
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По состоянию на сегодняшний день количество искателей квартир упало на 50% от довоенного уровня. Но восстановление продолжается.
Такие данные предоставляет в статистике приложение bird.
Медиана цены 1-комнатной квартиры с начала войны упала на 37% — с 13 000 грн до 8000 грн.
Появилось большое количество квартир, где цена указана на военный период. В описании таких объявлений указана более высокая цена после войны.
Цены на аренду квартир (инфографика)
По данным Международной организации по миграции, в Украине с начала полномасштабного вторжения россии 7,7 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. С юга, востока и севера люди ищут убежища, в частности, в западных областях Украины.
По данным риелторов, в Черновцах сейчас можно арендовать однокомнатную квартиру от 100 долларов в месяц, если она еще с советским ремонтом, до 500-600 долларов за жилье с современным ремонтом в новостройке.
В Ужгороде, если до 24 февраля арендовать однокомнатную квартиру можно было за 300 долларов, то сейчас такая стоит 500, рассказывает местная риелтор.
Во Львове по сравнению с довоенным временем цена аренды увеличена на 10-15%, тогда как в первые недели войны была вдвое больше, говорит местный риелтор. Тогда, например, аренда однокомнатной квартиры могла стоить 1000 долларов, а двухкомнатной — 1500 долларов.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, до войны сотни людей каждый день по всей Украине с помощью риелторов и нотариусов продавали и покупали недвижимость. Этот рынок в последние годы набирал обороты, а средние цены на жилье только в течение прошлого года, по данным Государственной службы статистики, выросли почти на 17 процентов.
  • По словам специалистов на рынке недвижимости, сейчас действительно не лучшее время, чтобы совершать покупку или продажу квартир или домов.
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По материалам: Економічна Правда
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