Цены на аренду квартир (инфографика) — Finance.ua

Цены на аренду квартир (инфографика)

Сегодня 19:44 — Недвижимость

По состоянию на сегодняшний день количество искателей квартир упало на 50% от довоенного уровня. Но восстановление продолжается.

Такие данные предоставляет в статистике приложение bird.

Медиана цены 1-комнатной квартиры с начала войны упала на 37% — с 13 000 грн до 8000 грн.

Появилось большое количество квартир, где цена указана на военный период. В описании таких объявлений указана более высокая цена после войны.

По данным Международной организации по миграции , в Украине с начала полномасштабного вторжения россии 7,7 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. С юга, востока и севера люди ищут убежища, в частности, в западных областях Украины.

в Черновцах сейчас можно арендовать однокомнатную квартиру от 100 долларов в месяц, если она еще с советским ремонтом, до 500-600 долларов за жилье с современным ремонтом в новостройке. По данным риелторов сейчас можно арендовать однокомнатную квартиру от 100 долларов в месяц, если она еще с советским ремонтом, до 500-600 долларов за жилье с современным ремонтом в новостройке.

В Ужгороде, если до 24 февраля арендовать однокомнатную квартиру можно было за 300 долларов, то сейчас такая стоит 500, рассказывает местная риелтор.

Во Львове по сравнению с довоенным временем цена аренды увеличена на 10-15%, тогда как в первые недели войны была вдвое больше, говорит местный риелтор. Тогда, например, аренда однокомнатной квартиры могла стоить 1000 долларов, а двухкомнатной — 1500 долларов.

Справка Finance.ua:

Напомним, до войны сотни людей каждый день по всей Украине с помощью риелторов и нотариусов продавали и покупали недвижимость. Этот рынок в последние годы набирал обороты, а средние цены на жилье только в течение прошлого года, по данным Государственной службы статистики, выросли почти на 17 процентов.

По словам специалистов на рынке недвижимости, сейчас действительно не лучшее время, чтобы совершать покупку или продажу квартир или домов.

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