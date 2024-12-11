Сколько стоит посетить Берлин — Finance.ua
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Сколько стоит посетить Берлин

Личные финансы
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Сколько стоит посетить Берлин
Сколько стоит посетить Берлин
Берлин — это город с богатой историей, объединяющий современные тенденции с историческими достопримечательностями, отражающими важные этапы мировой истории.
Об этом говорится в статье Finance.ua Сколько стоит посетить самые популярные города Европы.

Проживание

Ночь в хостеле — от 25 евро (~1 050 грн), в отеле среднего класса — от 90 евро (~3 780 грн).

Питание

Завтрак стоит 5−8 евро (~210−336 грн), обед — 5−15 евро (~210−630 грн), ужин — 8−30 евро (~336−1 260 грн).

Достопримечательности

Многие музеи имеют бесплатные дни или доступные билеты от 8 евро (~336 грн).

Транспорт

Дневной билет на все виды транспорта — около 9 евро (~380 грн).
Если коротко:
  • Проживание: 90 евро (~3 780 грн).
  • Питание: 38 евро (~1596 грн).
  • Развлечения: средний билет в музеи или достопримечательности — 8 евро (~336 грн).
  • Транспорт: 9 евро (~380 грн).
Общая стоимость за день: 145 евро (~6 092 грн).

Страхование для поездки в Германию ✈️

Напомним, с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии до отчислений налогов за час составит 12,82 евро (559,74 грн). Это повышение по сравнению с 12,41 евро в 2024 г. является очередным шагом в серии регулярных изменений минимальной заработной платы в Германии, осуществляемых в соответствии с ростом стоимости жизни.
В Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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