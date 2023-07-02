Сколько стоит год разработчика? В Djinni посчитали зарплатный прогресс — Finance.ua

Сколько стоит год разработчика? В Djinni посчитали зарплатный прогресс Сегодня 14:28 — Личные финансы

Сколько стоит год разработчика? В Djinni посчитали зарплатный прогресс, Фото: freepik.com

В Djinni посчитали, сколько стоит год работы разработчика в привязке к росту зарплаты.

«Каждый год опыта разработчика — это примерно +$750 $ к зарплате. Но после шести лет эта зависимость уже не действует, и медиана зарплат кандидатов с 7 и 10 годами опыта одинакова — $5К», — говорится в сообщении сервиса на его Telegram-канале.

Такой вывод сделан на основе опроса 2500 кандидатов-разработчиков с подтвержденными наймами на Djinni в этом году минус полпроцента аутлаеров с обеих сторон. Линейная модель объясняет примерно 70% выборки до 6 лет и не работает на 7+ лет.

Также по данным Djinni, по сравнению с маем 2022 года стали меньше нанимать программистов, больше — маркетологов и дата специалистов. Разработчики — все еще самая большая группа в наймах. Но их доля сократилась с 48% до 40%. Больше всего пострадали .NET и Node. js разработчики, а вот наймы Python специалистов и мобильных разработчиков даже выросли. Также стали меньше нанимать мануальных QA, но больше автоматизаторов.

Справка Finance.ua:

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по результатам мая 2023 года 50,7% компаний не приостанавливали пересмотр зарплаты и карьерный рост. 8,1% опрашиваемых лишены такой возможности. В то же время, 0,7% не предлагали повышений и до вторжения.

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