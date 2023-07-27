Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши Сегодня 16:01 — Личные финансы

Сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши

Цены на аренду жилья в Польше продолжают расти из-за потока беженцев и общей инфляции — кое-где до 30% в год. Но запросы арендаторов выросли — все чаще люди ищут двух- и трехкомнатные квартиры.

Какова сейчас средняя стоимость аренды жилья в крупных городах Польши, рассказывает yavp.pl.

Какие квартиры больше всего пользуются спросом

В Польше впервые за последние месяцы снизился запрос на самое дешевое жилье — кавалерки (квартиры студии до 30 кв. м). Люди чаще всего интересуются 2-комнатными квартирами площадью не менее 40 кв. м. Такие данные привел портал по недвижимости otodom. pl за июнь 2023 года.

Кавалерки для аренды на сайте искали только 6% людей. Зато существенная доля запросов пришлась на 2- и 3-х комнатные квартиры (по 25%) и 4-комнатные квартиры (15%).

При выборе вариантов жилья чаще всего задавали в поиске 2-комнатные квартиры по такой цене:

в Лодзи до 2000 злотых (24%);

в Познани и Вроцлаве за 2500 злотых;

в Триместье (Гданьск, Сопот, Гдыня), Кракове и Варшаве — 3000 злотых.

Между тем, 3-комнатные квартиры по такой же цене интересовали потенциальных арендаторов в 4 раза меньше. Возможно, из-за больших коммунальных платежей за большую площадь жилья.

Насколько подорожало жилье в разных городах

По данным портала, средние цены на аренду жилья для каждого из воеводских центров в июне 2023 года мало изменились по сравнению с маем, но в годовом измерении прибавилось 10%. Но в отдельных городах цены выросли больше и за месяц:

Кельце (+3,8%);

Жешув (+2,2%);

Триместье (+1,6%).

Почти без изменений за месяц осталась стоимость аренды в Лодзи, Люблине и Варшаве. В Белостоке, Быдгоще и Щецине цены даже снизились на 1,2%.

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А за год аренда жилья больше всего подорожала в таких городах:

Жешуве (+30%);

Ополе (+22%);

Триместье (+14%);

Варшаве (+13%);

Познани (+9%);

Вроцлаве (+5%).

В каких городах Польши самая дешевая и самая дорогая аренда жилья

Самая низкая средняя арендная плата среди крупных городов — в Кельце (1850 злотых). Несколько более дорогая аренда квартир в Ольштыне и Быдгоще — в среднем примерно 2000 злотых.

За 2500 злотых в среднем можно арендовать квартиру в Катовице, Люблине, Познане и Жешуве.

А самой дорогой остается Варшава. В столице средняя цена аренды составляет до 5000 злотых. Между тем в Лодзи средняя арендная ставка ниже вдвое.

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В Лодзи почти 42% предложений касаются квартир до 40 кв. м. В Варшаве — всего четверть объявлений.

Объявления о жилье на 40−60 квадратов — по 38% в обоих городах. Большие квартиры свыше 60 кв. м в Лодзи — это только пятая часть предложения. В Варшаве таких почти 40%.

В Лодзи квартиры до 60 кв. м можно арендовать на 40% дешевле, чем в столице, а площадью 60−90 кв. м — вдвое дешевле.

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