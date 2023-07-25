Сотни вакансий: в каких городах Польши больше всего ищут на работу украинцев — Finance.ua

Сотни вакансий: в каких городах Польши больше всего ищут на работу украинцев Сегодня 12:08 — Личные финансы

Сотни вакансий: в каких городах Польши больше всего ищут на работу украинцев

Польский рынок труда предлагает много вакансий для украинцев — все больше ищут высококвалифицированных работников. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше.

В каких городах Польши самая высокая конкуренция на украинских работников рассказали в международной компании Gremi Personal.

В каких городах больше всего вакансий для украинцев

В крупных городах Польши открыты сотни вакансий для украинцев. В первой половине июля компания получила 2580 запросов на украинских работников. Больше всего вакансий было в таких городах (и соответствующих воеводствах):

Гданьск — 484 вакансии;

Вроцлав — 236 вакансии;

Катовице — 233 вакансии;

Познань — 232 вакансии;

Лодзь — 220 вакансий.

В список не попала Варшава. Это объясняется тем, что крупные производства расположены вдали от столицы.

Между тем в Польше увеличивается запрос на украинских работников с высокой квалификацией, хотя раньше украинцев преимущественно приглашали работать физически.

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«Сейчас спрос на специалистов с высоким уровнем компетенций растет в геометрической прогрессии. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше, которые также предпочитают своих граждан. Конечно, количество таких вакансий гораздо меньше, но это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые из-за войны были вынуждены работать на работах, которые ниже их компетенции», — говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Какие зарплаты предлагают самым востребованным техническим специалистам

Специалисты компании рассказали, какую оплату (в час) предлагают мужчинам и женщинам в профессиях, где больше всего требуются работники:

сварщик — 30 злотых (275 грн);

работник мясного цеха — 28 злотых (256 грн);

электрик — 27 злотых (248 грн);

монтажник металлоконструкции — 27 злотых (248 грн);

столяр — 26 злотых (238 грн).

Работа для женщин — с меньшим уровнем сложности. Больше всего таких «женских» вакансий:

карщица — 25 злотых (230 грн);

помощница повара в гостиницу — 22 злотых (202 грн);

работница на мойку предприятия — 21 злотых (193 грн);

работница производства полуфабрикатов — 20 злотых (184 грн);

швея сумок — 20 злотых (184 грн).

Как отмечают в компании, на украинцах держится большая доля экономики Польши.

«Почти все сферы экономики, где используется низкоквалифицированный и физический труд, очень сильно зависят от украинцев, начиная от металлургии, строительства, судостроения и заканчивая логистикой, мясной, рыбной, легкой промышленностью. Поэтому польские работодатели очень конкурируют между собой за украинских работников, пытаясь предложить лучшие условия труда».

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