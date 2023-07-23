Что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR: рекомендации чиновников — Finance.ua

Что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR: рекомендации чиновников Сегодня 09:36 — Личные финансы

Что делать беженцам в Польше при потере статуса UKR: рекомендации чиновников

Часть украинских беженцев в Польше сталкиваются с аннуляцией статуса временной защиты. В этой связи они теряют ежемесячные выплаты на детей в 500 злотых и другие льготы.

Что делать украинцам в случае безосновательной отмены статуса UKR, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Потеря временной защиты в Польше: с чем связана проблема

По изменениям в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, которые были приняты в 2023 году, доступ к информации Пограничной службы об истории пересечения границы беженцами из Украины (о дате каждого въезда и выезда из Польши) получают ZUS (Управление социального страхования) и другие муниципальные учреждения. Такие изменения ввели, чтобы предотвратить случаи незаконного получения выплат, когда беженцы уже уехали из страны.

Украинцы с временной защитой имеют право уехать из Польши не более чем на 30 дней без потери статуса. Но случалось, что ребенок терял статус UKR, даже не уезжая из Польши.

Нередко аннуляция происходит и без ведома беженцев. О потере льгот украинцы узнают, когда перестают получать выплаты или им отказывают в бесплатном медицинском обслуживании.

Что советуют делать польские чиновники

Массовые жалобы украинцев на аннуляцию статуса UKR побудили польского омбудмена дважды обратиться к правительству, чтобы урегулировать процедуры, связанные с предоставлением и упразднением защиты.

Между тем, управления, которые занимаются регистрацией PESEL UKR, подготовили следующие рекомендации для украинцев:

при пересечении границы Польши и Украины каждый раз нужно требовать от польской Пограничной службы подтверждения пересечения границы в проездных документах (загранпаспортах);

по возвращении в Польшу проверять в государственных реестрах, указан ли правильный статус;

если возникают сомнения, лично связываться с управлением гмины и предоставлять документы, подтверждающие пересечение границы.

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Также Пограничная служба рекомендует гражданам Украины, которые возвращаются в Польшу, сообщать при прохождении паспортного контроля о въезде в Польшу в связи с пользованием временной защитой и каждый раз предъявлять электронный документ diia.pl.

Если ZUS отказывается выплачивать пособие, несмотря на доказательства, что ребенок имеет статус UKR, это можно обжаловать у руководителя учреждения в течение 14 дней с момента вручения решения. Решение руководителя ZUS может быть обжаловано в Воеводском административном суде в течение 30 дней.

Как самостоятельно проверить статус UKR

Украинцы, которые хотят убедиться, что их статус не аннулирован, могут проверить это на сайте gov. pl в разделе «Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL».

Кнопка перенаправляется для входа — там можно указать данные доверенного профиля или аккаунта в банке.

После входа в систему необходимо подписать согласие цифровой подписью. После этого откроется окно с пользовательскими данными в реестре PESEL.

Следует обратить внимание на пункт Status cizoziemca. Если напротив него стоит прочерк — со статусом UKR все хорошо. Если вместо прочерка что-то другое — нужно обращаться в уженд (местное управление).

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