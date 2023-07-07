В Польше меняются условия легального пребывания украинцев — Finance.ua

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В Польше меняются условия легального пребывания украинцев

Личные финансы
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В Польше меняются условия легального пребывания украинцев
В Польше меняются условия легального пребывания украинцев
С 1 июля в Польше отменено состояние эпидемической угрозы, по которому продолжалось легальное пребывание украинцев, приехавших в страну до 24 февраля 2022 года.
Действие каких документов продлят в связи с войной, рассказывает uainkrakow.pl.
Изменения в законодательстве для украинцев объяснила спикер Малопольского воеводы Иоанна Пазьо.
«Граждане Украины сейчас имеют два повода, чтобы легально находиться на территории Польши, а именно специальный закон относительно COVID-19, который заканчивается 31 июля 2023 года (через 30 дней после окончания эпидемического состояния), и Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Таким образом, легальное пребывание граждан Украины продлено до 4 марта 2024 года» , — пояснила она.
Для украинцев, приехавших в Польшу до 24 февраля 2022 года, продлеваются сроки действия следующих документов:
  • видов на временное жительство;
  • национальных виз;
  • выезда с территории Республики Польша;
  • сроки добровольного возвращения, указанные в решениях об обязательстве иностранца вернуться;
  • польских документов, удостоверяющих личность иностранца;
  • разрешений на терпимое пребывание.
То есть, если гражданин Украины находится в Польше по виду на временное жительство, который был действителен до 24 февраля 2022 года, то этот документ будет актуален до 31 июля 2023 года. После этого будет применяться спецзакон о помощи гражданам Украины, поэтому действие вида будет продлено до 4 марта 2024 года.
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Но есть категории украинцев, для которых после 31 июля 2023 года легальное пребывание в Польше не продлят. Это украинцы, которые:
  • находятся в Польше в рамках безвизового режима;
  • живут в Польше по шенгенской визе;
  • имеют визу, выданную другим государством Шенгена;
  • имеют вид на жительство, который выдало другое государство Шенгена;
  • находятся на основании долгосрочной визы, выданной другим государством ЕС, не являющимся страной шенгенской зоны;
  • находятся на основании вида на жительство, выданного другим государством ЕС, не входящего в шенгенскую зону.
После 4 марта 2024 года в Польше смогут дольше находиться школьники (до 31 августа 2024) и выпускники школ (до 31 сентября 2024).
Напомним, мы писали, что еще одна страна ЕС планирует выдавать виды на жительство украинцам.

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По материалам:
РБК-Україна
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