Дешевые билеты на поезда в Польше: где искать скидки и какие акции действуют — Finance.ua

Дешевые билеты на поезда в Польше: где искать скидки и какие акции действуют Сегодня 08:36 — Личные финансы

Дешевые билеты на поезда в Польше: где искать скидки и какие акции действуют

Польские перевозчики регулярно предлагают пассажирам разные способы сэкономить на билетах. Железнодорожные компании постоянно проводят акции для семей или людей, которые много путешествуют, пишет yavp.pl.

Железнодорожный транспорт в Польше очень удобный и разветвленный. Если регулярно пользоваться специальными предложениями от перевозчиков, можно неплохо сэкономить. Какие акции действуют в Польше сейчас — читайте дальше.

Intercity: Promobilet

Самый популярный перевозчик Польши регулярно предлагает пассажирам скидки. Promobilet — это одна из них, позволяющая сэкономить на конкретных направлениях при выполнении определенных условий. Цены на билеты зависят от популярности сообщения, времени путешествия и того, насколько заранее вы покупаете билет.

Читайте также Украинцев уже не хватает: Польше нужен еще миллион работников

К примеру, сейчас на маршруте из Кракова в Варшаву за билет нужно будет заплатить 60,35 злотых. Если бы вы бронировали его неделю назад, он стоил бы на 2,50 злотых дешевле. А если покупать за месяц — билет обойдется всего в 37,40 злотых.

Intercity: Multiprzejazd

Билет Multiprzejazd действует со вторника по четверг. В течение этого времени можно ездить на поездах компании без ограничений. Стоимость проезда на поездах TLK или IC зависит от класса вагона: 119 или 159 злотых. А Multiprzejazd MAX, охватывающий и билеты PKP Intercity, стоит дороже — от 239 до 396 злотых.

Intercity: Bilet rodzinny

Такая акция действует для семей от 2 до 5 человек. Если в группе есть хотя бы один ребенок, все пассажиры получат скидку в 30%. Во время контроля достаточно показать документ, подтверждающий возраст ребенка.

Koleje Mazowieckie: Bilet Turysty

С 1 июля по 31 августа действует туристический билет. Он дает право на ограниченное количество поездок на поездах Koleje Mazowieckie. Воспользоваться билетом можно в течение 3-х дней из 10, когда он действует. Туристический билет стоит 75 злотых, и к нему не применяются никакие льготы.

Koleje Mazowieckie: Bilet Wycieczkowy

Экскурсионный билет поможет сэкономить на уикендовых или праздничных путешествиях. Он действителен с 18:00 каждую пятницу или в любой предпраздничный день. Bilet Wycieczkowy позволяет проехать поездом KM до 200 километров за 32,90 злотых. Вы можете приобрести билет в один конец или туда-обратно. Однако помните, что он действует всего один день.

Читайте также Украинцы в Польше пополнили польскую казну на миллиард злотых

Koleje Śląskie: Bilety Sieciowe

Сетевые билеты позволяют ездить поездами KŚ безлимитно в течение срока действия билета — 24 часа. Есть два варианта: путешествовать только поездами компании KŚ или еще и общественным транспортом региона дополнительно. Расширенное предложение стоит 42 злотых. Также можно приобрести и месячные билеты за 440,90 злотых.

POLREGIO: Bilet turystyczny

Bilet turystyczny и mini bilet turystyczny действуют в нерабочие дни с 18:00 пятницы и до 6:00 понедельника. Это очень выгодное предложение, ведь mini bilet turystyczny стоит всего 46,40 злотых, а количество поездок на поездах POLREGIO — неограниченное на время выходных. Если взять обычный bilet turystyczny, то доступны также и поездки другими перевозчиками: Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna и Arriva RP.

POLREGIO: REGIOkarnet

REGIOkarnet позволяет совершить неограниченное количество поездок поездами POLREGIO в течение 3-х избранных дней. Такой билет стоит 89,60 злотых. Проезд доступен в поездах REGIO и Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna и Arriva RP.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.