Украинцы в Польше пополнили польскую казну на миллиард злотых — Finance.ua

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Украинцы в Польше пополнили польскую казну на миллиард злотых

Личные финансы
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Украинцы в Польше пополнили польскую казну на миллиард злотых
Украинцы в Польше пополнили польскую казну на миллиард злотых
Польский бюджет получил от украинцев ощутимую сумму в виде налогов. Украинцы влились в систему трудоустройства страны и платят взносы наравне с поляками.
В то время как некоторые люди в Польше жалуются, что украинцы дорого обходятся государственному бюджету, цифры говорят сами за себя. За 2022 год трудоустроенные украинцы пополнили польскую казну почти на 1 миллиард злотых.

Уплатили налоги

Точное влияние беженцев из Украины на экономику Польши рассчитать сложно, но некоторые предварительные выводы можно сделать на основе данных Министерства финансов. Ими ведомство поделилось с польским изданием. Согласно налоговым данным за 2022 год, украинцы пополнили бюджет Польши на 1 миллиард злотых за счет уплаченных налогов.
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Это свидетельствует о том, что беженцы влились в пространство Польши и помогли бороться с кадровым кризисом в стране.
Граждане Украины, являющиеся налоговыми резидентами Польши, получают декларацию PIT-11 от своего работодателя и обязаны платить налог на прибыль независимо от источника дохода.
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В Польше выросла минималка

Минимальную зарплату в Польше повысили уже второй раз за год. Теперь она выросла до 3600 злотых брутто (т.е. до вычета налогов). Это получится примерно 2783 злотых на руки (более 25 000 гривен).
А работающие по договору поручения будут получать минимальную ставку в час 23,50 злотых брутто (210 гривен). Все зависит от количества отработанных часов, но в среднем можно заработать 4700 — 5800 злотых в месяц. Это примерно от 42 000 до 53 000 гривен.
Следующее повышение минимальной зарплаты в Польше запланировано на 2024 год.
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По материалам:
Телеканал 24
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