Польша будет инициировать эксперимент по ускоренному прохождению на границе грузов в Украину — Finance.ua
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Польша будет инициировать эксперимент по ускоренному прохождению на границе грузов в Украину

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Польша изучает возможность создания экспериментального контрольно-пропускного пункта, где ускорят прохождение грузовых автомобилей благодаря совместному контролю грузов польскими и украинскими пограничниками.
Об этом сообщил член правления Польского агентства инвестиций и торговли (ПАИТ) Гжегож Осташ во время конференции, посвященной вопросам развития транспортного сообщения между Украиной и Польшей.
«Польша стала хабом для поставок важных грузов для Украины. Власти могут увеличить пропускную способность пограничных переходов. Мы предложили такое решение — сделать экспериментальный КПП, на котором польские и украинские пограничники совместно проводили бы контроль грузовиков», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ПАИТ, сегодня заинтересованность в сотрудничестве с украинским бизнесом выразили более 2500 предприятий и организаций. Кроме того, по словам Осташа, в настоящее время в Украине ведут бизнес 870 польских компаний, и Польша заинтересована в развитии сотрудничества с украинским бизнесом.
Речь идет, в частности, об участии в программах по восстановлению страны. Агентство уже даже создало реестр польских компаний, планирующих выходить на украинский рынок.
В этой связи собираются предложения и замечания от польского бизнеса по поводу того, как можно было бы упростить ведение бизнеса в Украине.
«Все предложения украинским властям передаст правительственная уполномоченная по вопросам развития польско-украинского сотрудничества Ядвига Эмилевич», — сказал Осташ.
По материалам:
Економічна Правда
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