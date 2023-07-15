Украинцев уже не хватает: Польше нужен еще миллион работников — Finance.ua

Украинцев уже не хватает: Польше нужен еще миллион работников Сегодня 07:50 — Личные финансы

Последние поколения послевоенного бэби-бума уходят с рынка труда, а тех, кто приходит на него, значительно меньше. Это означает, что в ближайшие годы компании, развитие которых и так тормозится дефицитом работников, будут иметь еще более серьезные проблемы.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные исследования Польского экономического института (PIE) и Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Хотя рынок труда меняется, можно оценить, что в ближайшие годы нам потребуется 150−200 тысяч человек каждый год.

Это означает, что в течение пяти лет в Польше должно появиться около миллиона дополнительных экономических мигрантов, чтобы компенсировать потерю местных работников. Если в условиях старения общества нынешняя доля людей трудоспособного и нетрудоспособного возраста будет поддерживаться на уровне 39%, этот приток должен быть еще больше. По оценкам ZUS, в течение пяти лет, до 2027 года, мы должны привлечь почти 1,5 миллиона работников из-за рубежа, а до 2032 года — 2,7 миллиона.

Таким образом, доля экономических мигрантов среди наемных работников будет расти. Согласно последним данным Главного управления статистики, к концу прошлого года иностранцы составляли почти 4% всех с более чем 15,2 миллионами, работающими в Польше. Это также была общая доля иностранцев в занятости в промышленности, где некоторые отрасли не смогли бы справиться без экономических мигрантов.

«Иностранцы, обычно приезжающие из Украины и стран Восточной Африки, составляют примерно 20 процентов» — оценивает Витольд Хойнский, президент Польской мясной ассоциации, добавляя, что такой высокий показатель является результатом недостатка отечественных кандидатов на работу.

Иностранцев очень много среди курьеров популярных платформ доставки, таких как Glovo или Uber Eats. Алиция Лещинская, соучредитель и член правления варшавской компании Eternis, крупнейшего партнера Glovo, утверждает, что 60 процентов курьеров Eternis — иностранцы, в том числе из Украины и Индии.

«Почти все отрасли, использующие низкоквалифицированный и физический труд, сильно зависят от иностранцев. Начиная от металлургической, строительной и судостроительной отраслей и заканчивая логистикой, мясоперерабатывающей, рыбной, электронной и легкой промышленностью, где зависимость от иностранных работников превышает даже 50%» , — говорит Томаш Богдевич, генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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