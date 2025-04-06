Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в марте — Finance.ua

Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в марте Сегодня 17:15 — Казна и Политика

Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в марте

В марте в общий фонд государственного бюджета, по оперативным данным, поступило 313,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Поступления платежей от Налоговой службы составили 159,4 млрд грн.

Из них:

86,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

26,8 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

25,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,5 млрд грн, возмещено — 13,7 млрд грн);

14,2 млрд грн — акцизный налог; 3,9 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,4 млрд грн.

Международная помощь в марте составила 97,8 млрд грн в рамках реализации Соглашения о гранте Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

В целом, по итогам марта 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 360,9 млрд грн налогов, сборов и других платежей.



Кроме того, поступило 43,7 млрд грн (по состоянию на 28 марта) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

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