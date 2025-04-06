Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в марте — Finance.ua

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Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в марте

Казна и Политика
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Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в марте
Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в марте
В марте в общий фонд государственного бюджета, по оперативным данным, поступило 313,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Поступления платежей от Налоговой службы составили 159,4 млрд грн.
Из них:
  • 86,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 26,8 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 25,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,5 млрд грн, возмещено — 13,7 млрд грн);
  • 14,2 млрд грн — акцизный налог; 3,9 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,4 млрд грн.
Международная помощь в марте составила 97,8 млрд грн в рамках реализации Соглашения о гранте Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.
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В целом, по итогам марта 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 360,9 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, поступило 43,7 млрд грн (по состоянию на 28 марта) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
По материалам:
Finance.ua
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