Сколько получил бюджет за полгода торгов «Земельного банка» — Finance.ua

Сколько получил бюджет за полгода торгов «Земельного банка» Сегодня 09:11

Сколько получил бюджет за полгода торгов «Земельного банка»

584,9 млн грн с учетом НДС поступило в бюджеты разных уровней по итогам полугодия работы онлайн-аукционов «Земельного банка». Это проект Фонда госимущества Украины для эффективного управления государственными сельхозземлями.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По итогам более 270 успешных аукционов в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи Зембанк передал в субаренду более 20 тыс. га земель в 17 областях Украины.

Интересные цифры

В среднем за лоты Зембанка соревнуются 8 участников на торги.

В результате конкуренции стоимость субаренды в среднем растет почти в 7 раз.

Активнее всего участники соревновались за участки в Винницкой области (в среднем 22 участника на лот), Полтавской и Черкасской областях (в среднем по 14 участников на лот).

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«Уже за первые полгода работы в системе „Земельный банк“ стал лидером по количеству привлеченных средств среди всех организаторов земельных торгов, происходящих на Прозорро. Продажи с осени 2021 года. Сегодня мы видим, что государственные сельхозземли пользуются спросом, а стоимость субаренды по итогам торгов растет почти в 7 раз.» — рассказывает СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.

Среди регионов по самой высокой средней цене за гектар лидером является Ивано-Франковская область — 47,5 тыс. грн вместе с НДС. В то же время по итогам торгов наивысшую стоимость за гектар имеет земельный участок площадью 191 га в Черкасской области — 56 тыс. грн вместе с НДС.

По состоянию на 3 апреля в электронной системе «Прозорро.Продажи» доступно 394 земельных участка для субаренды общей площадью почти 12 тыс. га. Также «Земельный банк» готовит к объявлению на торги по субаренде второй пул государственных сельхозземель.

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