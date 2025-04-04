Сколько получил бюджет за полгода торгов «Земельного банка» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько получил бюджет за полгода торгов «Земельного банка»

2
Сколько получил бюджет за полгода торгов «Земельного банка»
Сколько получил бюджет за полгода торгов «Земельного банка»
584,9 млн грн с учетом НДС поступило в бюджеты разных уровней по итогам полугодия работы онлайн-аукционов «Земельного банка». Это проект Фонда госимущества Украины для эффективного управления государственными сельхозземлями.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
По итогам более 270 успешных аукционов в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи Зембанк передал в субаренду более 20 тыс. га земель в 17 областях Украины.

Интересные цифры

  • В среднем за лоты Зембанка соревнуются 8 участников на торги.
  • В результате конкуренции стоимость субаренды в среднем растет почти в 7 раз.
  • Активнее всего участники соревновались за участки в Винницкой области (в среднем 22 участника на лот), Полтавской и Черкасской областях (в среднем по 14 участников на лот).
Читайте также
«Уже за первые полгода работы в системе „Земельный банк“ стал лидером по количеству привлеченных средств среди всех организаторов земельных торгов, происходящих на Прозорро. Продажи с осени 2021 года. Сегодня мы видим, что государственные сельхозземли пользуются спросом, а стоимость субаренды по итогам торгов растет почти в 7 раз.» — рассказывает СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.
Среди регионов по самой высокой средней цене за гектар лидером является Ивано-Франковская область — 47,5 тыс. грн вместе с НДС. В то же время по итогам торгов наивысшую стоимость за гектар имеет земельный участок площадью 191 га в Черкасской области — 56 тыс. грн вместе с НДС.
По состоянию на 3 апреля в электронной системе «Прозорро.Продажи» доступно 394 земельных участка для субаренды общей площадью почти 12 тыс. га. Также «Земельный банк» готовит к объявлению на торги по субаренде второй пул государственных сельхозземель.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems