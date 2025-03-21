Госбюджет может недополучить 1,1 млрд грн из-за минимизации рентных платежей за пользование недрами — БЭБ — Finance.ua
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Госбюджет может недополучить 1,1 млрд грн из-за минимизации рентных платежей за пользование недрами — БЭБ

Казна и Политика
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Госбюджет может недополучить 1,1 млрд грн из-за минимизации рентных платежей за пользование недрами — БЭБ
Госбюджет может недополучить 1,1 млрд грн из-за минимизации рентных платежей за пользование недрами — БЭБ
Сотрудники департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили ряд компаний, наладивших схему минимизации рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых.
Согласно пресс-релизу, аналитики БЭБ установили, что недропользователи с целью уменьшения размера налога, при исчислении налогового обязательства по рентной плате использовали цены реализации полезных ископаемых в адрес связанного субъекта хозяйствования, которые значительно ниже рыночных.
Такие действия позволяют системно манипулировать нормами Налогового кодекса Украины и минимизировать размер рентной платы. Это, в свою очередь, приводит к потерям бюджета в виде неуплаченных в полном объеме платежей за пользование недрами, отмечает БЭБ.
Потенциальный риск потерь бюджета составляет более 1,1 млрд. грн.
Для устранения схемы аналитики БЭБ подготовили предложения по внесению изменений в законодательство и направили рекомендации в профильный комитет Верховной Рады Украины, Минэкономики и Минфин.
В результате парламент принял закон, которым определены минимальные цены на поставку товарной продукции горного предприятия, резюмируется в пресс-релизе.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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