Госбюджет может недополучить 1,1 млрд грн из-за минимизации рентных платежей за пользование недрами — БЭБ Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Госбюджет может недополучить 1,1 млрд грн из-за минимизации рентных платежей за пользование недрами — БЭБ

Сотрудники департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили ряд компаний, наладивших схему минимизации рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых.

Согласно пресс-релизу, аналитики БЭБ установили, что недропользователи с целью уменьшения размера налога, при исчислении налогового обязательства по рентной плате использовали цены реализации полезных ископаемых в адрес связанного субъекта хозяйствования, которые значительно ниже рыночных.

Такие действия позволяют системно манипулировать нормами Налогового кодекса Украины и минимизировать размер рентной платы. Это, в свою очередь, приводит к потерям бюджета в виде неуплаченных в полном объеме платежей за пользование недрами, отмечает БЭБ.

Потенциальный риск потерь бюджета составляет более 1,1 млрд. грн.

Для устранения схемы аналитики БЭБ подготовили предложения по внесению изменений в законодательство и направили рекомендации в профильный комитет Верховной Рады Украины, Минэкономики и Минфин.

В результате парламент принял закон, которым определены минимальные цены на поставку товарной продукции горного предприятия, резюмируется в пресс-релизе.

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