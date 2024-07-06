Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в июне — Finance.ua

Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в июне Сегодня 07:15 — Казна и Политика

Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в июне

По оперативным данным, в июне 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 96,7 млрд грн, в том числе

30,1 млрд грн налога на добавленную стоимость;

28,7 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли;

7,5 млрд грн налога на доходы физических лиц и военного сбора;

11,5 млрд грн акцизного налога;

5,4 млрд грн налога на прибыль предприятий;

3,2 млрд грн рентной платы.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,2 млрд грн.

Месячная роспись доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, выполнена на 112,3% (+15,7 млрд грн).

Читайте также С начала года выросла средняя зарплата чиновников: кому платят больше всего

В целом, по оперативным данным, по итогам июня 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 43,2 млрд грн (по состоянию на 28 июня) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

Напомним, по состоянию на 31 мая 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 115,3 млрд грн, в валютном эквиваленте — 151 млрд дол. В мае динамика госдолга определялась девальвацией гривны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.