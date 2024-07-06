Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в июне — Finance.ua

Сколько средств поступило в общий фонд госбюджета в июне
По оперативным данным, в июне 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что по итогам июня поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 96,7 млрд грн, в том числе
- 30,1 млрд грн налога на добавленную стоимость;
- 28,7 млрд грн дивидендов и части чистой прибыли;
- 7,5 млрд грн налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 11,5 млрд грн акцизного налога;
- 5,4 млрд грн налога на прибыль предприятий;
- 3,2 млрд грн рентной платы.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 43,2 млрд грн.
Месячная роспись доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, выполнена на 112,3% (+15,7 млрд грн).
В целом, по оперативным данным, по итогам июня 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 43,2 млрд грн (по состоянию на 28 июня) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
Напомним, по состоянию на 31 мая 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 115,3 млрд грн, в валютном эквиваленте — 151 млрд дол. В мае динамика госдолга определялась девальвацией гривны.
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