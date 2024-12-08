Сколько средств нужно миру для борьбы с деградацией земель — Finance.ua

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Сколько средств нужно миру для борьбы с деградацией земель

Мир
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Сколько средств нужно миру для борьбы с деградацией земель
Сколько средств нужно миру для борьбы с деградацией земель
Для восстановления деградированных земель и борьбы с расширением пустынь в мире необходимо будет инвестировать не менее 2,6 триллиона долларов до конца десятилетия.
Об этом сообщает исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) Ибрагим Тиав.
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Изменение климата, частые засухи и растущие потребности в продовольствии на фоне глобального увеличения населения создают серьезные риски для стабильности обществ.
По словам Тиава, значительная часть из необходимых примерно 1 миллиарда долларов в день должна поступить из частного сектора.
Сейчас этот сектор обеспечивает лишь 6% необходимых средств, в то время как основная тяжесть финансирования лежит на государственных ресурсах.
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Тиав подчеркнул, что частный сектор, являясь главным двигателем деградации земель через производство продуктов питания, должен активнее приобщаться к их восстановлению.
Этот глобальный вызов требует немедленных действий и финансового участия правительств и частных компаний.
По материалам:
УНН
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