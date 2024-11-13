Шуляк рассказала, как предпринимателей будут поощрять содействовать в восстановлении страны — Finance.ua

Шуляк рассказала, как предпринимателей будут поощрять содействовать в восстановлении страны Вчера 08:33 — Казна и Политика

Шуляк рассказала, как предпринимателей будут поощрять содействовать в восстановлении страны

Украинскому бизнесу в новом законодательстве предусмотрели пять существенных поощрений для работы в прифронтовых громадах и на деоккупированных территориях, но ожидают более активного участия в создании программ комплексного восстановления (ПКВ) громад и регионов.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она сообщила, что программы комплексного восстановления — главный стратегический планировочный документ для восстановления каждой из почти 1,5 тыс. украинских территориальных громад, сейчас уже разрабатывают более 200 громад. Но, несмотря на открытость этих документов и, соответственно, предложений к ним, к их обсуждению достаточно мало привлечен именно бизнес. Исправить это — суперважно.

«При создании ПКВ громады тщательно анализируют огромное количество факторов. На первом месте стоят не только ущерб, причиненный ей в результате российской агрессии, но и экономический и демографический потенциал этой территории. И именно от бизнеса зависит, какой может быть экономика региона, без чего создание качественной ПКВ невозможно», — отметила Шуляк.

По ее словам, участие бизнеса и условия для его развития чрезвычайно важны в контексте создания и реализации законодательства, которым будет регулироваться комплексное восстановление страны — законопроект «Об основных принципах восстановления». Первая версия законопроекта была обнародована в мае текущего года, после чего были проведены масштабные публичные консультации по доработке его норм.

В ходе публичных консультаций были получены предложения представителей бизнеса. И в этой группе больше всего отмечалось планирование и приоритизация восстановления, ответственность, прозрачность, цифровизация и устранение забюрократизированности. Потому что именно это, по мнению украинского предпринимательства, — основа адекватного восстановления и развития страны.

«Украинский бизнес сегодня платит налоги, на которые страна обеспечивает нашу защиту от врага, бизнес также предоставляет рабочие места, он создает европейский уровень услуг и продуктов. Поэтому государство, однозначно, должно прислушиваться к голосу бизнеса и его потребностям и сосредоточиться на всесторонней поддержке бизнеса, который не только создает рабочие места, а платя налоги, финансирует расходы, связанные с обороной нашего государства. Ряд стимулов для предпринимателей, которые зайдут работать в деоккупированные или прифронтовые громады, мы предусмотрели в законопроекте «Об основных принципах жилищной политики», — сообщила Шуляк.

В частности, речь идет о:

Финансовых стимулах (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или других формах финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

Налоговых льготах для предпринимателей и физических лиц;

Поддержке инноваций и поощрении инвестиций;

Поощрении местного производства и потребления;

Информационной поддержке предпринимательства и обучения.

Напомним, на нужды восстановления громад предусмотрено около 1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает получение Украиной 50 миллиардов евро до 2027 году. Эти средства — 1 млрд евро, пойдут в громады напрямую, поэтому очень важно, чтобы они были максимально готовы для реализации качественных проектов на местах.

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