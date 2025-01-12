Сколько средств направили на нужды обороны со спецсчета в прошлом году — Finance.ua

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Сколько средств направили на нужды обороны со спецсчета в прошлом году

Казна и Политика
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Сколько средств направили на нужды обороны со спецсчета в прошлом году
Сколько средств направили на нужды обороны со спецсчета в прошлом году
В 2024 году со специального счета Национального банка Украины на оборону страны было перечислено более 5,9 млрд грн. Из них в декабре — 2,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
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С 2022 года общая перечисленная сумма составляет почти 38 млрд грн.

Поступления на спецсчет

В течение года на спецсчет поступило почти 16 млрд грн от:
  • граждан и предприятий Украины.
  • международного сообщества, включая США, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Польшу, Швейцарию, Норвегию, Австралию, Францию, Канаду, Болгарию, Гонконг и другие страны.
Только в декабре поступления составили около 11 млрд грн.
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За весь период с начала полномасштабного вторжения на спецсчет НБУ поступило более 50 млрд грн, из которых почти 29,4 млрд грн — из-за границы в иностранной валюте.
По состоянию на 1 января 2025 г. остаток средств на спецсчете составляет почти 12,3 млрд грн.
Напомним, большинство из 31 члена НАТО в этом году потратят на оборону по меньшей мере 2% своего валового внутреннего продукта, тогда как в 2014 году таких государств-членов было всего три.
По материалам:
Finance.ua
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