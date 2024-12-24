Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине на следующий год — Finance.ua

Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине на следующий год Сегодня 06:44 — Казна и Политика

Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине на следующий год

На текущий ремонт и содержание дорог в бюджете на 2025 год предусмотрено 9,5 млрд грн.

Об этом, подводя итоги работы дорожного хозяйства за текущий год, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины в Фейсбуке

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«В 2025 году предусмотрено масштабное распределение финансирования: 9,5 млрд грн на ремонт и содержание дорог, из которых 3,3 млрд грн будут направлены на прифронтовые территории», — говорится в сообщении.

Еще 4,4 млрд грн будут направлены на обслуживание дорог государственного значения, 1,9 млрд грн — местного.

Также 1 млрд грн предусмотрено потратить на завершение ремонта 12 искусственных сооружений.

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Как отмечают в Минразвития, благодаря эффективному использованию средств отремонтировано 64,8 км дорог и 7 016 погонных метров мостов. Также завершены работы по эксплуатационному содержанию 289 искусственных сооружений.

Кроме того, экономия на долговых обязательствах позволила направить 1,7 млрд грн на зимнее содержание дорог.

Укрінформ По материалам:

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