Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине на следующий год — Finance.ua

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Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине на следующий год

Казна и Политика
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Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине на следующий год
Сколько средств на ремонт дорог выделили в Украине на следующий год
На текущий ремонт и содержание дорог в бюджете на 2025 год предусмотрено 9,5 млрд грн.
Об этом, подводя итоги работы дорожного хозяйства за текущий год, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины в Фейсбуке.
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«В 2025 году предусмотрено масштабное распределение финансирования: 9,5 млрд грн на ремонт и содержание дорог, из которых 3,3 млрд грн будут направлены на прифронтовые территории», — говорится в сообщении.
Еще 4,4 млрд грн будут направлены на обслуживание дорог государственного значения, 1,9 млрд грн — местного.
Также 1 млрд грн предусмотрено потратить на завершение ремонта 12 искусственных сооружений.
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Как отмечают в Минразвития, благодаря эффективному использованию средств отремонтировано 64,8 км дорог и 7 016 погонных метров мостов. Также завершены работы по эксплуатационному содержанию 289 искусственных сооружений.
Кроме того, экономия на долговых обязательствах позволила направить 1,7 млрд грн на зимнее содержание дорог.
По материалам:
Укрінформ
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