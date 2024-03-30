Сколько средств Hyundai планирует инвестировать в производство в Южной Корее — Finance.ua
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Сколько средств Hyundai планирует инвестировать в производство в Южной Корее

Фондовый рынок
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Сколько средств Hyundai планирует инвестировать в производство в Южной Корее
Сколько средств Hyundai планирует инвестировать в производство в Южной Корее, Фото: motorcar.com.ua
Южнокорейский концерн Hyundai Motor Group объявил, что к 2026 году инвестирует 50,6 млрд долларов и наймет 80 тысяч сотрудников в Южной Корее, поскольку стремится получить конкурентное преимущество в области электромобилей.
Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление компании.
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Концерн, в состав которого входит дочерняя компания Kia Corp., намерена увеличить ежегодное производство электромобилей в Южной Корее до 1,51 миллиона единиц к 2030 году.
В прошлом году инвестиции Hyundai Motor Group достигли 17,5 трлн вон, говорится в заявлении.
Hyundai Motor отметила, что 31,1 триллиона вон будет израсходовано на научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.
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Благодаря инвестициям Hyundai Motor планирует расширить свою линейку электромобилей до 31 модели к 2030 году.
Hyundai Motor также планирует работать над созданием экосистемы мобильности, основанной на программно-определенных транспортных средствах и искусственном интеллекте.
По материалам:
Економічна Правда
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