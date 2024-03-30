Сколько средств Hyundai планирует инвестировать в производство в Южной Корее — Finance.ua

Сколько средств Hyundai планирует инвестировать в производство в Южной Корее Сегодня 21:09 — Фондовый рынок

Сколько средств Hyundai планирует инвестировать в производство в Южной Корее, Фото: motorcar.com.ua

Южнокорейский концерн Hyundai Motor Group объявил, что к 2026 году инвестирует 50,6 млрд долларов и наймет 80 тысяч сотрудников в Южной Корее, поскольку стремится получить конкурентное преимущество в области электромобилей.

Об этом пишет Yonhap со ссылкой на заявление компании.

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Концерн, в состав которого входит дочерняя компания Kia Corp., намерена увеличить ежегодное производство электромобилей в Южной Корее до 1,51 миллиона единиц к 2030 году.

В прошлом году инвестиции Hyundai Motor Group достигли 17,5 трлн вон, говорится в заявлении.

Hyundai Motor отметила, что 31,1 триллиона вон будет израсходовано на научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты.

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Благодаря инвестициям Hyundai Motor планирует расширить свою линейку электромобилей до 31 модели к 2030 году.

Hyundai Motor также планирует работать над созданием экосистемы мобильности, основанной на программно-определенных транспортных средствах и искусственном интеллекте.

Економічна Правда По материалам:

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