Hyundai представили недорогой спортивный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Hyundai представили недорогой спортивный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Hyundai представили недорогой спортивный кроссовер (фото)
Hyundai представили недорогой спортивный кроссовер (фото), Фото: Hyundai
Кроссовер Hyundai Creta 2024 получил заряженный вариант N Line. Его представили в Индии, и именно в этой стране стартуют продажи модели по цене от 1,68 млн рупий ($20 300).
Ее подробности раскрыли на сайте южнокорейского производителя.
Новый Hyundai Creta N Line выглядит более интересно, чем стандартный кроссовер. Ему изменили решетку радиатора, установили более агрессивные бамперы и обвес с красными вставками, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. На крыше появился спойлер. Также для авто предлагают новые яркие цвета.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
В салоне установили спортивные рули и сиденья, обшитые искусственной кожей с красными вставками и швами. Педали украсили металлическими накладками. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея.
Новый Hyundai Creta N Line является флагманом в линейке, поэтому укомплектован: есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, электропривод сидения водителя, камеры кругового обзора, акустика Bose с 8 динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля слепых зон.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Кроссовер Hyundai Creta N Line оснащен 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и доступен с 6-ступенчатой ​​механической или 7-ступенчатой ​​роботизированной КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, а средний расход горючего составляет 5,4 л/100 км.
Автомобилю перенастроили подвеску и руль. К тому же появились спортивный выхлоп и набор режимов езды.
По материалам:
Фокус
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