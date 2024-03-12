Hyundai представили недорогой спортивный кроссовер (фото) — Finance.ua

Hyundai представили недорогой спортивный кроссовер (фото) Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Hyundai представили недорогой спортивный кроссовер (фото), Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta 2024 получил заряженный вариант N Line. Его представили в Индии, и именно в этой стране стартуют продажи модели по цене от 1,68 млн рупий ($20 300).

Ее подробности раскрыли на сайте южнокорейского производителя.

Новый Hyundai Creta N Line выглядит более интересно, чем стандартный кроссовер. Ему изменили решетку радиатора, установили более агрессивные бамперы и обвес с красными вставками, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. На крыше появился спойлер. Также для авто предлагают новые яркие цвета.

Фото: Hyundai

В салоне установили спортивные рули и сиденья, обшитые искусственной кожей с красными вставками и швами. Педали украсили металлическими накладками. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея.

Новый Hyundai Creta N Line является флагманом в линейке, поэтому укомплектован: есть панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, электропривод сидения водителя, камеры кругового обзора, акустика Bose с 8 динамиками и беспроводная зарядка для смартфонов. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля слепых зон.

Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta N Line оснащен 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и доступен с 6-ступенчатой ​​механической или 7-ступенчатой ​​роботизированной КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с, а средний расход горючего составляет 5,4 л/100 км.

Автомобилю перенастроили подвеску и руль. К тому же появились спортивный выхлоп и набор режимов езды.

Фокус По материалам:

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