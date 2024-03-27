Hyundai представила обновленный седан Sonata (фото) — Finance.ua
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Hyundai представила обновленный седан Sonata (фото)

Технологии&Авто
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В Китае официально представили новый бизнес-седан Hyundai Sonata. Если до этого автомобиль можно было только заказать, то сейчас стартуют розничные продажи, и уже традиционно в розницу новинка оказалась дешевле — от 19,4 тыс. долларов.
Hyundai представила обновленный седан Sonata (фото)
Габариты автомобиля составляют 4945×1860×1450 мм, колесная база — 2875 мм. Внешне китайская Sonata ничем не отличается от глобальной, и то же самое можно сказать о салоне.
Hyundai представила обновленный седан Sonata (фото)
Автомобиль получил панель с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма, переключатель режимов коробки на подрулевом рычаге, многофункциональный руль, медиасистему с распознаванием отпечатков пальцев, акустику BOSE с 12 динамиками, а также 27 различных систем помощи водителю.
Hyundai представила обновленный седан Sonata (фото)
Обновленный седан Hyundai Sonata предлагается в трех комплектациях (Air, Pro и Max) с двумя моторами по выбору: 1,5-литровым мощностью 170 л.с. и 2,0-литровой мощностью 250 лошадиных сил. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой ​​автоматической трансмиссией.
В Украине Hyundai Sonata востребована на вторичном рынке, особенно среди таксистов.
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По материалам:
MMR
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