Сколько сейчас зарабатывают в Польше

Как увеличилась зарплата в Польше

По данным GUS, средняя валовая заработная плата в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9583,31 злотых.

Об этом пишет Inpoland.net.pl

Причины повышения

На повышение уровня оплаты труда повлияли дополнительные выплаты, включая квартальные, годовые, праздничные премии и бонусы.

Как выросла зарплата

В годовом исчислении зарплаты выросли выше ожидаемого — на 8,6%; єксперты ожидали повышения на уровне 6,9%.

Уровень занятости в корпоративном секторе снизился на 0,7%. Хотя изменения незначительны, они свидетельствуют о том, что рынок труда в крупных компаниях сокращается, а темпы найма замедляются. Хотя это не резкий спад, стоит отметить, что количество рабочих мест больше не растет так быстро, как раньше.

Ранее Finance.ua писал , что правительство Польши приняло изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины, который был принят после начала полномасштабной войны. В частности, будет изменен порядок предоставления медицинской помощи и открытия бизнеса.

Но некоторые действующие положения украинцев будут сохранены и перенесены в Закон о защите иностранцев.

Справка Finance.ua:

Украинцы работают в Польше преимущественно в секторах, где не хватает местной рабочей силы. Это такие отрасли, как строительство, промышленность, сфера услуг, транспорт, общепит и уход за пожилыми людьми.

Около 40% взрослых иммигрантов из Украины имеют высокую или очень высокую возможность остаться в Польше на постоянной основе. Об этом говорится в анализе Польского экономического института (PIE).

