Сколько семей в Украине получают субсидию — Finance.ua

Сколько семей в Украине получают субсидию Сегодня 08:31 — Личные финансы

Сколько семей в Украине получают субсидию

На Украине продолжают выплачивать субсидии. На получение скидки могут подать заявку даже те, кто никогда не получал льготы на коммунальные услуги. Сейчас субсидии получают около 2,2 миллиона украинских семей.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета по энергетике и ЖКУ Юрий Камельчук в комментарии Новости.Live.

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«Жилищные субсидии получают около 2,2 миллиона домохозяйств. А около полутора миллионов домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. В бюджете на текущий год заложено 37 миллиардов гривен на их выплаты», — сказал Камельчук.

По словам нардепа, в настоящее время жилищные субсидии выплачиваются в полном объеме. Чтобы получить жилищные субсидии, не обязательно даже выходить из дома, ведь Кабинетом Министров утвержден упрощенный механизм обращения — посещать органы Пенсионного фонда физически для подачи упрощенного заявления не нужно.

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«Члену семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты. В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале „Дія“. Это не требует стояния в очередях и минимизирует допущение ошибок», — подытожил нардеп.

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