Сколько семей в Украине получают субсидию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько семей в Украине получают субсидию

Личные финансы
48
Сколько семей в Украине получают субсидию
Сколько семей в Украине получают субсидию
На Украине продолжают выплачивать субсидии. На получение скидки могут подать заявку даже те, кто никогда не получал льготы на коммунальные услуги. Сейчас субсидии получают около 2,2 миллиона украинских семей.
Об этом рассказал народный депутат, член комитета по энергетике и ЖКУ Юрий Камельчук в комментарии Новости.Live.
Читайте также
«Жилищные субсидии получают около 2,2 миллиона домохозяйств. А около полутора миллионов домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. В бюджете на текущий год заложено 37 миллиардов гривен на их выплаты», — сказал Камельчук.
По словам нардепа, в настоящее время жилищные субсидии выплачиваются в полном объеме. Чтобы получить жилищные субсидии, не обязательно даже выходить из дома, ведь Кабинетом Министров утвержден упрощенный механизм обращения — посещать органы Пенсионного фонда физически для подачи упрощенного заявления не нужно.
Читайте также
«Члену семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты. В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ, на портале „Дія“. Это не требует стояния в очередях и минимизирует допущение ошибок», — подытожил нардеп.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.