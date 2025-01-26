Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины — Finance.ua

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Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины

Недвижимость
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Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины
Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины
На популярных горнолыжных курортах Украины цены на аренду жилья изменились по сравнению с прошлым годом.
Анализ «OLX Недвижимость» показал тенденции в ценообразовании на разных курортах.
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Цены на большинство направлений остались на уровне прошлого года, хотя на некоторых курортах они изменились в зависимости от популярности и качества инфраструктуры.

Снижение и рост цен

В Пилипце и Изках Закарпатской области жилье стало дешевле на 25% и 50% соответственно.

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Больше всего подорожало жилье в Вышке Закарпатской области — вдвое, а также в Полянице Ивано-Франковской области — на 14%.
В то же время в Подобовке, Вышке и Полянице уменьшилось количество объявлений об аренде, а в Плавье, Славском и Пилипце, Изках и Мигово — выросло по сравнению с прошлым годом.
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Кроме того, самым дешевым курортом стало село Плавье во Львовской области, а самым дорогим — Поляница Ивано-Франковской области.

Какие цены на курортах

  • Изки: средняя цена за дом — 600 грн, за номер в гостинице — 550 грн, за комнату — 490 грн;
  • Пилипец: средняя цена за дом — 3500 грн, за номер в отеле — 1000 грн;
  • Мигово: средняя цена за дом — 3500 грн, за номер в гостинице — 4000 грн, за комнату — 1500 грн;
  • Славское: средняя цена за дом — 2000 грн, за номер в отеле — 875 грн;
  • Плавье: средняя цена всего жилья — 500 грн;
  • Подобовец: средняя цена за дом — 3000 грн; за комнату — 400 грн;
  • Вышка: средняя цена за дом — 900 грн, за номер в отеле — 1800 грн;
  • Поляница: средняя цена за дом или квартиру — 5750 грн, за номер в гостинице — 2000 грн, за комнату — 1375 грн.
В целом большинство курортов демонстрируют рост количества объявлений, что свидетельствует о развитии горнолыжных локаций.
По материалам:
The Village Україна
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