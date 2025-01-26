Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины — Finance.ua

Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины
На популярных горнолыжных курортах Украины цены на аренду жилья изменились по сравнению с прошлым годом.
Анализ «OLX Недвижимость» показал тенденции в ценообразовании на разных курортах.
Цены на большинство направлений остались на уровне прошлого года, хотя на некоторых курортах они изменились в зависимости от популярности и качества инфраструктуры.
Снижение и рост цен
В Пилипце и Изках Закарпатской области жилье стало дешевле на 25% и 50% соответственно.
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Больше всего подорожало жилье в Вышке Закарпатской области — вдвое, а также в Полянице Ивано-Франковской области — на 14%.
В то же время в Подобовке, Вышке и Полянице уменьшилось количество объявлений об аренде, а в Плавье, Славском и Пилипце, Изках и Мигово — выросло по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, самым дешевым курортом стало село Плавье во Львовской области, а самым дорогим — Поляница Ивано-Франковской области.
Какие цены на курортах
- Изки: средняя цена за дом — 600 грн, за номер в гостинице — 550 грн, за комнату — 490 грн;
- Пилипец: средняя цена за дом — 3500 грн, за номер в отеле — 1000 грн;
- Мигово: средняя цена за дом — 3500 грн, за номер в гостинице — 4000 грн, за комнату — 1500 грн;
- Славское: средняя цена за дом — 2000 грн, за номер в отеле — 875 грн;
- Плавье: средняя цена всего жилья — 500 грн;
- Подобовец: средняя цена за дом — 3000 грн; за комнату — 400 грн;
- Вышка: средняя цена за дом — 900 грн, за номер в отеле — 1800 грн;
- Поляница: средняя цена за дом или квартиру — 5750 грн, за номер в гостинице — 2000 грн, за комнату — 1375 грн.
В целом большинство курортов демонстрируют рост количества объявлений, что свидетельствует о развитии горнолыжных локаций.
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