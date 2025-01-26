Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины — Finance.ua

Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины Сегодня 12:06 — Недвижимость

Сколько придется заплатить за аренду жилья на горнолыжных курортах Украины

На популярных горнолыжных курортах Украины цены на аренду жилья изменились по сравнению с прошлым годом.

Анализ «OLX Недвижимость» показал тенденции в ценообразовании на разных курортах.

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Цены на большинство направлений остались на уровне прошлого года, хотя на некоторых курортах они изменились в зависимости от популярности и качества инфраструктуры.

Снижение и рост цен

В Пилипце и Изках Закарпатской области жилье стало дешевле на 25% и 50% соответственно.

Больше всего подорожало жилье в Вышке Закарпатской области — вдвое, а также в Полянице Ивано-Франковской области — на 14%.

В то же время в Подобовке, Вышке и Полянице уменьшилось количество объявлений об аренде, а в Плавье, Славском и Пилипце, Изках и Мигово — выросло по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, самым дешевым курортом стало село Плавье во Львовской области, а самым дорогим — Поляница Ивано-Франковской области.

Какие цены на курортах

Изки: средняя цена за дом — 600 грн, за номер в гостинице — 550 грн, за комнату — 490 грн;

Пилипец: средняя цена за дом — 3500 грн, за номер в отеле — 1000 грн;

Мигово: средняя цена за дом — 3500 грн, за номер в гостинице — 4000 грн, за комнату — 1500 грн;

Славское: средняя цена за дом — 2000 грн, за номер в отеле — 875 грн;

Плавье: средняя цена всего жилья — 500 грн;

Подобовец: средняя цена за дом — 3000 грн; за комнату — 400 грн;

Вышка: средняя цена за дом — 900 грн, за номер в отеле — 1800 грн;

Поляница: средняя цена за дом или квартиру — 5750 грн, за номер в гостинице — 2000 грн, за комнату — 1375 грн.

В целом большинство курортов демонстрируют рост количества объявлений, что свидетельствует о развитии горнолыжных локаций.

The Village Україна По материалам:

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