Горнолыжные курорты Польши: где самые низкие цены на ски-пассы — Finance.ua

Горнолыжные курорты Польши: где самые низкие цены на ски-пассы Сегодня 17:23 — Личные финансы

Горнолыжные курорты Польши: где самые низкие цены на ски-пассы

Зима в самом разгаре, и любители лыжного отдыха активно планируют каникулы на горнолыжных курортах Польши. Однако в этом году горнолыжный отдых может обойтись недешево — цены на ски-пассы и проживание на курортах выросли. Кое-где очень существенно.

Об этом пишет Business Insider , передает shoppingpl.com.

Согласно анализу PanParagon, самым лучшим предложением для лыжников в 2025 году является горнолыжный курорт в Устрыках Долишних, на склоне Громадзынь. Цена двухдневного ски-пасса здесь составляет 210 злотых.

На склонах Ski Arena Szrenica в Шклярской Порембе цена двухдневного абонемента достигает 285 злотых, а в Зеленке — 290 злотых.

Самыми дорогими курортами остаются трассы в Закопане — Polana Szymoszkowa и Harenda, где двухдневные ски-пассы стоят 325 и 315 злотых соответственно. Среди других дорогих вариантов — Пильско в Корбелове (310 злотых) и Курорт Чарна Гура (300 злотых).

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Аналитики отмечают, что разница в цене между самыми дешевыми и самыми дорогими станциями составляет в среднем 115 злотых. В то же время цена ски-пассов зависит от многих факторов, таких как сложность трасс, инфраструктура и популярность курорта.

Что касается изменений цен, то за последние три года стоимость двухдневных ски-пассов выросла в среднем на 29%. Наибольшее подорожание произошло в Закопане на склоне Харенда, где цена поднялась на 125 злотых. Однако есть и положительные моменты: в некоторых курортах, в частности в Устрыках Долишних, цена на ски-пасс осталась на уровне прошлого года.

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