Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях — Finance.ua

Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях
Кадровый резерв государственной службы для работы на деоккупированных территориях Украины зарегистрировал 2423 заявления претендентов. Большинство претендентов высказались по поводу желания работать в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом говорится на Facebook-странице Национального агентства по государственной службе (НАДС), передает УНН.
Отмечается, что среди претендентов 1380 анкет (57%) подали мужчины, а женщины — 1043 анкеты (43%).
Кандидаты предпочитают будущую работу в Крыму, в Донецкой и Запорожской областях.
Среди предложенных направлений работы чаще всего выбирают:
- административное руководство;
- государственный надзор и контроль;
- администрирование и предоставление публичных услуг;
- предотвращение коррупции;
- управление персоналом.
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Таким образом, в резерв восстановления уже зачислены 2217 граждан, что составляет 91,5% от общего количества поданных анкет.
Как приобщиться
Если вы хотите приобщиться к восстановлению деоккупированных территорий и имеете необходимое образование, перейдите на сайт Национального агентства Украины по государственной службе, зарегистрируйтесь в системе и заполните анкету.
Напомним, правительство Украины с июля прошлого года набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.
Проект предусматривает повышение квалификации людей, желающих работать в государственных органах власти и военных администрациях на освобожденных территориях.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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