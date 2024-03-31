Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях — Finance.ua

Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях Сегодня 07:04 — Личные финансы

Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях

Кадровый резерв государственной службы для работы на деоккупированных территориях Украины зарегистрировал 2423 заявления претендентов. Большинство претендентов высказались по поводу желания работать в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом говорится на Facebook-странице Национального агентства по государственной службе (НАДС), передает УНН.

Отмечается, что среди претендентов 1380 анкет (57%) подали мужчины, а женщины — 1043 анкеты (43%).

Кандидаты предпочитают будущую работу в Крыму, в Донецкой и Запорожской областях.

Среди предложенных направлений работы чаще всего выбирают:

административное руководство;

государственный надзор и контроль;

администрирование и предоставление публичных услуг;

предотвращение коррупции;

управление персоналом.

Таким образом, в резерв восстановления уже зачислены 2217 граждан, что составляет 91,5% от общего количества поданных анкет.

Как приобщиться

Если вы хотите приобщиться к восстановлению деоккупированных территорий и имеете необходимое образование, перейдите на сайт Национального агентства Украины по государственной службе, зарегистрируйтесь в системе и заполните анкету.

Напомним, правительство Украины с июля прошлого года набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.

Проект предусматривает повышение квалификации людей, желающих работать в государственных органах власти и военных администрациях на освобожденных территориях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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