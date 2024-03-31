Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях

Личные финансы
18
Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях
Сколько претендентов уже приобщились к кадровому резерву для работы на деоккупированных территориях
Кадровый резерв государственной службы для работы на деоккупированных территориях Украины зарегистрировал 2423 заявления претендентов. Большинство претендентов высказались по поводу желания работать в Крыму, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом говорится на Facebook-странице Национального агентства по государственной службе (НАДС), передает УНН.
Читайте также
Отмечается, что среди претендентов 1380 анкет (57%) подали мужчины, а женщины — 1043 анкеты (43%).
Кандидаты предпочитают будущую работу в Крыму, в Донецкой и Запорожской областях.

Среди предложенных направлений работы чаще всего выбирают:

  • административное руководство;
  • государственный надзор и контроль;
  • администрирование и предоставление публичных услуг;
  • предотвращение коррупции;
  • управление персоналом.
Читайте также
Таким образом, в резерв восстановления уже зачислены 2217 граждан, что составляет 91,5% от общего количества поданных анкет.

Как приобщиться

Если вы хотите приобщиться к восстановлению деоккупированных территорий и имеете необходимое образование, перейдите на сайт Национального агентства Украины по государственной службе, зарегистрируйтесь в системе и заполните анкету.
Напомним, правительство Украины с июля прошлого года набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.
Проект предусматривает повышение квалификации людей, желающих работать в государственных органах власти и военных администрациях на освобожденных территориях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.