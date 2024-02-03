В компаниях может наступить кадровый голод, если потребуют возвращения в офис — исследование Сегодня 14:19 — Личные финансы

В компаниях может наступить кадровый голод, если потребуют возвращения в офис — исследование

Согласно данным международного исследовательского агентства Gartner, компании, которые внедряют жесткие требования по возвращению в офис, могут потерять высокопроизводительных работников, женщин и миллениалов. Работники утверждают, что принятие решения вернуть их в офис часто базируется на желании руководства, а не на том, что они плохо выполняют свою работу.

Gartner провела опрос среди 2080 работников интеллектуальной сферы в течение мая-июня 2023 года, чтобы узнать, как требования компаний вернуться в офис (return to office — RTO) влияют на результаты работы разных категорий работников.

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Для большинства работников жесткие требования RTO означают работу в офисе пять дней в неделю.

Опрос показал:

намерения остаться на работе среди среднестатистических работников были на 8% ниже при условии жестких требований RTO;

среди высокопроизводительных работников намерения остаться были в два раза меньше — на 16% ниже;

среди миллениалов и женщин намерение на 10% и 11% ниже.

«Обязательные требования на рабочих местах могут привести к очень высоким затратам на привлечение и содержание талантов. Особенно это касается высокопроизводительных работников, женщин и миллениалов — трех сегментов работников, которые очень ценят гибкость, — говорит Кейтлин Даффи, директор HR-отдела Gartner. — Часто эти расходы намного превышают незначительные выгоды от привлечения и усилий работников».

Также в сентябре 2023 года Gartner провела опрос среди 170 руководителей HR-отделов, которое показало, что 63% руководителей отдела кадров сообщают о повышенных ожиданиях в отношении сотрудников, проводящих дни в офисе.

Кроме того, другой опрос агентства, который был проведен в июне прошлого года среди почти 3500 человек, показал, что 48% работников утверждают, что в обязанностях их компаний приоритетно то, чего хотят руководители, а не то, что им нужно для качественной работы.

Влияние на высокопроизводительных работников

Такие работники часто реагируют на RTO как на сигнал о том, что компания не доверяет им в самостоятельном принятии решений, как лучше всего им выполнять свою работу. Многие работники считают, что они проявили себя и сохранили высокий уровень производительности во время пандемии и удаленной работы.

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«Высокопроизводительным работникам легче реализовать свои возможности в компаниях, предлагающих гибридный или полностью удаленный график работы, — говорит Даффи. — Потеря высокопроизводительных работников из-за текучести кадров приводит к снижению производительности, трудностям с замещением вакансий и общей потере высококвалифицированных специалистов, которые могут занимать важные должности».

Влияние на женщин

Во время пандемии большая гибкость и возможность работы из дома положительно повлияли на способность женщин эффективнее управлять рабочими и жизненными процессами. Кроме гибкости, работницы сообщают, что предпочитают удаленную работу из-за меньшего количества случаев микроагрессии и предвзятости по сравнению с работой в офисе.

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Когда компании устанавливают жесткий график работы в офисе, женщины чаще сталкиваются с большими сложностями в расписании и значительными денежными затратами, связанными с обязанностями по уходу за детьми.

Влияние на миллениалов

Хотя поход в офис может быть полезен для миллениалов, где можно больше сосредоточиться вместо потенциальных отвлечений дома, данные Gartner показали, что эффективность миллениалов была ниже в компаниях с требованиями RTO.

Имея больше опыта, чем их коллеги из поколения Z, милениалы больше обеспокоены RTO, поскольку лучше понимают, какая среда необходима для их работы. Также они менее способны настраивать свою среду, когда вынуждены работать в рамках жестких требований на рабочем месте.

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