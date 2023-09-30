В офис — или уволены: сработает ли метод «кнута» в современной Украине — опрос Сегодня 09:44 — Личные финансы

В офис — или уволены: сработает ли метод «кнута» в современной Украине — опрос

Воздушные тревоги и ракетные атаки внесли существенные коррективы в отношение к офисной работе. В настоящее время большинство украинцев работают в гибридном формате.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской компании Creative States . Более половины опрошенных — люди в возрасте от 26 до 35 лет. 70% респондентов — резиденты локаций в Киеве, еще 30% - резиденты из Днепра и вынужденно релоцированный в Днепр персонал компаний с временно оккупированных или пострадавших от боевых действий городов.

Опрошенные резиденты (почти 59%) работают в гибридном формате, однако регулярно появляются на работе:

34,8% опрошенных ответили, что бывают в офисе 5−6 раз в неделю;

опрошенных ответили, что бывают в офисе 5−6 раз в неделю; 28,3% — приходят на работу 3−4 раза в неделю;

— приходят на работу 3−4 раза в неделю; 26,1% — посещают офис 1−2 раза в неделю.

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Абсолютное большинство респондентов (80,4%) ответило утвердительно на вопрос, связана ли их деятельность с активным общением и взаимодействием с другими людьми. Однако в дальнейшем выяснилось, что это не является основной потребностью регулярно присутствовать на рабочих местах:

восемь из десяти опрошенных (73,9%) утверждают, что в офисе им работается продуктивнее, чем из других мест;

опрошенных утверждают, что в офисе им работается продуктивнее, чем из других мест; шесть из десяти респондентов (65,2%) ответили, что вдохновляются работой в коллективе;

респондентов ответили, что вдохновляются работой в коллективе; почти треть из них (28,3%) радует возможность сосредоточиться и работать без отвлечений и вынужденных перерывов;

радует возможность сосредоточиться и работать без отвлечений и вынужденных перерывов; почти четверть (23,9%) респондентов признается, что сейчас чувствует себя в максимальной безопасности именно на работе.

За чем идут в офисы

Безлимитные снеки и кофе уже давно не являются дополнительными аргументами в пользу офиса. По крайней мере, респонденты идут в 2023 на работу из-за:

комфортного рабочего места — за этот пункт проголосовали 82,2% опрошенных; атмосферы и комьюнити — с этим согласны 73,3%; наличия бесперебойного электроснабжения — эту опцию ценят 66,7%.

Война — время, когда привычные в мирное время вещи воспринимаются особенно остро. Сейчас сотрудники охотнее приступят к работе офлайн при наличии развитой офисной инфраструктуры (48,9% голосов), зон отдыха (48,9%), комнат для переговоров (53,3%) и организации досуга (55,6%). Наличие укрытия интересует 55,6% опрошенных.

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Гораздо больше собственной безопасности во время работы опрошенных волнует время, которое тратится на дорогу и логистику:

60% респондентов готовы по возможности более эффективно использовать время, затраченное в пробках, на рабочие или личные нужды;

респондентов готовы по возможности более эффективно использовать время, затраченное в пробках, на рабочие или личные нужды; 11% волнует перспектива оказаться во время воздушной тревоги вдали от дома и/или близких людей;

волнует перспектива оказаться во время воздушной тревоги вдали от дома и/или близких людей; 14% опрошенных готовы полностью отказаться от поездок в офис, если логистика будет негативно влиять на их жизненный ритм.

Что дальше?

Минимум один миллион удаленных сотрудников по всему миру уже получили письма с распоряжениями вернуться этой осенью в работу из офисов. Видеться с подчиненными каждый день или по крайней мере несколько раз в неделю «вживую» стремятся руководители Amazon, Apple, Meta, Google, Starbucks, Disney, Zoom и многих других мировых корпораций.

Пока все страны мира приходят в себя после пандемии, Украина ежедневно борется с последствиями войны. История с «кнутом» от мировых корпораций только набирает обороты, но есть большая вероятность, что ультиматум «В офис — или вон отсюда!» станет не лучшей мотивацией для украинцев.

Вопреки страху многих работодателей люди охотно будут возвращаться из «ремоута». Дело не только в укрытиях, генераторах, кофе или общении с людьми. Равновесие, спокойствие, безопасность: вот за чем каждый день или по крайней мере несколько раз в неделю будут ехать подчиненные того руководителя, который будет заниматься созданием для них таких условий.

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