Более половины украинцев, которые нашли работу в Польше, планируют работать там больше года — Finance.ua

Более половины украинцев, которые нашли работу в Польше, планируют работать там больше года Сегодня 12:23 — Личные финансы

Более половины украинцев, которые нашли работу в Польше, планируют работать там больше года

Международная компания по трудоустройству и по совместительству аналитический центр Gremi Personal недавно провела опрос среди украинцев по трудоустройству в Польше. Рассказываем, на какой срок большинство украинцев планируют остаться работать в Польше и почему выбор пал именно на эту страну.

Отмечается, что опрос был проведен путем электронного анкетирования с апреля по май 2023 года. В исследовании приняло участие около 1280 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, трудоустроенных в стране.

На какой срок украинцы планируют остаться работать в Польше

Согласно полученным данным, 57% украинцев устраиваются на работу в Польше минимум на год. Еще 16% респондентов планируют работать в Польше на срок от 3 до 6 месяцев.

15% украинцев трудоустраиваются на период около полугода, а 11% ответили, что приехали в страну на срок от одного месяца до трех.

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«До начала полномасштабной войны в Украине украинцы прибывали в Польшу на срок от 4 до 6 месяцев, а затем возвращались обратно на Родину тратить заработанные средства. Сейчас данная тенденция претерпела определенные изменения: теперь украинцы трудоустраиваются на более длительный период, ведь понимают, что из-за боевых действий дома их проживание в Польше будет дольше. Именно поэтому украинцы теперь серьезнее относятся к поиску работы в Польше и более требовательно относятся к условиям труда и проживания», — комментирует Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Более того, люди начали менять специальности, овладевать новыми профессиями и претендовать на лучшую работу и оплату труда.

Почему украинцы выбирают именно Польшу для переезда

24% опрошенных украинцев ответили, что выбрали для переезда Польшу из-за возможности зарабатывать и через географическую близость страны к Родине.

20% украинцев выбрали для проживания Польшу, потому что там проживают их друзья и родственники.

17% респондентов ответили, что выбрали Польшу из-за ментальной близости между поляками и украинцами.

14% украинцев Польша привлекла высоким уровнем заработной платы.

11% респондентов выбрали Польшу из-за того, что жизнь в стране дешевле, чем в других странах Европы.

9% украинцев переехали в Польшу из-за легкости изучения польского языка.

5% опрошенных выбрали для переезда Польшу из-за удобного оформления документов для трудоустройства.

«Пока на польском рынке труда появляются тенденции роста спроса на высококвалифицированных работников из Украины. Каждый пятый запрос от наших партнеров поступает на поиск топ-менеджера. Это связано с ростом количества украинского бизнеса в Польше. Именно такие компании ищут для трудоустройства украинцев», — объясняет Лиля Терещенко, заместитель директора международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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