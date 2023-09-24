Переезд в другой город. Как найти работу и на какие компенсации можно рассчитывать — Finance.ua

Переезд в другой город. Как найти работу и на какие компенсации можно рассчитывать Сегодня 09:38 — Личные финансы

Переезд в другой город. Как найти работу и на какие компенсации можно рассчитывать

Ситуация в стране до сих пор остается нестабильной, поэтому люди продолжают уезжать из родных городов. Однако перед переездом могут возникать естественные страхи, связанные с тем, как настроить новую жизнь в незнакомой обстановке.

Эксперты портала budni.rabota.ua рассказали , как найти работу в новом городе.

Польза от переезда в новый город по собственной инициативе

Упустим ситуацию вынужденного переезда из-за войны, тогда мало кто думает о каких-либо перспективах. Но перед теми, кто ловит себя на мысли о застое в жизни, переезд ставит новые вызовы, и их преодоление позволяет получить новый опыт. Какие проблемы помогает решить переезд в новый город?

Самопознание

Лучший способ познать себя и свои желания — покинуть свой дом, где вас сдерживали навязанные родителями или родственниками правила, нормы маленького города или зависимость от обстоятельств. В другом городе вы принадлежите только себе и поступаете так, как хотите.

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Гибкость

В новых обстоятельствах вы больше не будете делать все по инерции, ваши будни не будут похожи на «дни сурка». Вам придется постоянно подстраиваться под все новое и становиться более гибкими в принятии решений.

Нетворкинг

Вам постоянно придется навязывать новые знакомства и налаживать с ними отношения. Это важный навык, который пригодится и в дальнейшей карьере.

Компенсация переезда по инициативе работодателя

Случаются также ситуации, когда ваш нынешний работодатель открывает филиал компании в другом городе. Чаще всего ключевых работников он ищет не в новом городе, а предлагает работу своим топовым сотрудникам. Или другая ситуация — вас переманивает на работу в другом городе новый работодатель. И в первом и во втором случае компании предложат компенсации таким работникам, что это может быть:

Оплата жилья. Хотя бы на первое время компании часто сами находят и оплачивают жилье своим работникам из другого города или частично компенсируют его стоимость.

Дополнительные выплаты. Также компания может предложить дополнительные выплаты на первые 2−3 месяца работы, чтобы вы могли адаптироваться, найти жилье, купить туда все необходимое. Также это может быть единовременная компенсация за ресурс, который вы потратили на переезд.

Помощь в поиске работы для партнера. Новый работодатель может помочь устроиться вашей семье: найти работу для партнера и садик или школу для ваших детей.

Как искать работу после переезда в новый город

Подготовка

Если вы решили переезжать, то прежде всего нужно подготовиться в карьерном плане. Изучите, в какой сфере в новом городе вы сможете работать, какие специалисты там наиболее востребованы. Возможно, вы еще успеете получить навыки, которых вам не хватает для определенной должности. Начните откликаться на вакансии еще до переезда, чтобы сохранить свое время.

Финансовая подушка

На поиски работы уходит около 30−60 дней, и в этот период вам нужно иметь финансы на закрытие базовых потребностей. Поэтому прежде чем переезжать в новый город, позаботьтесь о финансовой подушке, пока не найдете работу.

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Резюме и собеседование

Обновите резюме, сделайте акценты на своих сильных сторонах. На собеседовании чувствуйте себя уверенно, подготовьте ответ на вопрос: «Почему вы решили переехать в новый город?». Не бойтесь конкуренции «местных» — вам тоже есть, чем впечатлить работодателя.

Отклики на вакансии

Определите себе обязательное время каждый день, когда вы будете откликаться на вакансии. Если ваши жизненные обстоятельства не позволяют подготовиться и иметь финансовую подушку на первое время, не отказывайтесь от вакансий на низших должностях или в менее престижных компаниях — в новом городе иногда нужно начинать чуть ли не с нуля.

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