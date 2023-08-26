Meta угрожает увольнять работников, если они не будут работать в офисе — Finance.ua

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Meta угрожает увольнять работников, если они не будут работать в офисе

Фондовый рынок
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Meta угрожает увольнять работников, если они не будут работать в офисе
Meta угрожает увольнять работников, если они не будут работать в офисе
Компания Meta намерена ввести более жесткий режим пребывания работников в офисе. Об этом говорится во внутренней записке руководителя отдела кадров техгиганта Лори Голер к сотрудникам Meta.
Об этом пишет SFGate со ссылкой на Insider.
Работники компании будут делиться с компанией информацией о запланированном месте работы, используя специальный внутренний инструмент статуса. Информацию о нахождении сотрудников в офисе будут проверять менеджеры компании.
В случае нарушений людям будут грозить дисциплинарные взыскания. В некоторых случаях речь пойдет даже об увольнении.
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«Как и в случае с другими политиками компании, повторные нарушения могут привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до снижения рейтинга эффективности и, в конечном счете, к увольнению, если не будут приняты меры», — говорится в рабочей записке.
Суровая политика предусмотрена также для сотрудников, давно работающих удаленно. Если в течение двух месяцев они появляются в офисе более четырех раз вне основных событий, то их переведут на трехдневную рабочую неделю.
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«Мы считаем, что дистанционная работа будет оставаться важной в будущем, особенно по мере усовершенствования наших технологий, — отметили в Meta. — В ближайшей перспективе наш фокус на личном присутствии направлен на поддержку сильного, ценного опыта для наших людей, решивших работать из офиса, и мы вдумчиво и целенаправленно подходим к тому, куда мы инвестируем в удаленную работу».
Как известно, ранее Meta объявила о намерениях потребовать от сотрудников работать в офисе не менее трех дней в неделю. Этот план должен вступить в силу с 5 сентября. В июне сотрудники компании находились в офисе в среднем 2,2 дня в неделю. С ноября Meta уволила 21 тыс. работников, но в компании все еще работает более 65 тыс. человек.

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По материалам:
mezha.media
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