Meta угрожает увольнять работников, если они не будут работать в офисе — Finance.ua

Meta угрожает увольнять работников, если они не будут работать в офисе Сегодня 23:49 — Фондовый рынок

Meta угрожает увольнять работников, если они не будут работать в офисе

Компания Meta намерена ввести более жесткий режим пребывания работников в офисе. Об этом говорится во внутренней записке руководителя отдела кадров техгиганта Лори Голер к сотрудникам Meta.

Об этом пишет SFGate со ссылкой на Insider.

Работники компании будут делиться с компанией информацией о запланированном месте работы, используя специальный внутренний инструмент статуса. Информацию о нахождении сотрудников в офисе будут проверять менеджеры компании.

В случае нарушений людям будут грозить дисциплинарные взыскания. В некоторых случаях речь пойдет даже об увольнении.

Читайте также Чтобы привлечь работников в офисы, Google предложил им платно жить в отеле на территории кампуса

«Как и в случае с другими политиками компании, повторные нарушения могут привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до снижения рейтинга эффективности и, в конечном счете, к увольнению, если не будут приняты меры», — говорится в рабочей записке.

Суровая политика предусмотрена также для сотрудников, давно работающих удаленно. Если в течение двух месяцев они появляются в офисе более четырех раз вне основных событий, то их переведут на трехдневную рабочую неделю.

Читайте также Zoom призывает сотрудников возвращаться в офис

«Мы считаем, что дистанционная работа будет оставаться важной в будущем, особенно по мере усовершенствования наших технологий, — отметили в Meta. — В ближайшей перспективе наш фокус на личном присутствии направлен на поддержку сильного, ценного опыта для наших людей, решивших работать из офиса, и мы вдумчиво и целенаправленно подходим к тому, куда мы инвестируем в удаленную работу».

Как известно, ранее Meta объявила о намерениях потребовать от сотрудников работать в офисе не менее трех дней в неделю. Этот план должен вступить в силу с 5 сентября. В июне сотрудники компании находились в офисе в среднем 2,2 дня в неделю. С ноября Meta уволила 21 тыс. работников, но в компании все еще работает более 65 тыс. человек.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.