Чтобы привлечь работников в офисы, Google предложил им платно жить в отеле на территории кампуса — Finance.ua

Чтобы привлечь работников в офисы, Google предложил им платно жить в отеле на территории кампуса 13.08.2023, 00:44 — Фондовый рынок

Чтобы привлечь работников в офисы, Google предложил им платно жить в отеле на территории кампуса

Google предлагает «Летнее специальное предложение» для сотрудников, которые могут со скидкой остаться на ночь в отеле на территории кампуса.

Как сообщает CNBC, это предложение является частью общих усилий компании по возвращению сотрудников обратно в офисы.

Что предлагает Google?

Google заявила, что штатные работники могут забронировать номер в отеле на территории кампуса в Маунтин-Вью за $99 за ночь, что считается «летней акцией». В описании отмечено, что специальная программа продлится до 30 сентября и компания надеется, что она «облегчит для работников Google переход на гибридное рабочее место».

Поскольку акция предназначена не для санкционированных деловых поездок, компания не будет возмещать такое проживание, но потребует от работников использовать свои личные кредитные карты.

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«Только представьте себе, что утром не нужно ехать в офис, а вместо этого вы можете получить дополнительный час сна. Вы можете выйти из своей комнаты и быстро перехватить вкусный завтрак или потренироваться перед началом работы», — говорится в описании.

Отель, принадлежащий Google, расположен в новом кампусе в Маунтин-Вью, Калифорния, который компания открыла в прошлом году. Кампус площадью 17 гектаров расположен рядом с исследовательским центром Эймса NASA и вмещает 4000 сотрудников, работающих над рекламными продуктами Google.

Как отреагировали сотрудники?

Некоторые сотрудники прокомментировали гостиничный договор на внутренних дискуссионных форумах. Самым популярным мемом, описывающим ситуацию, стала сцена из фильма «Дрянные девчонки», где главная героиня в исполнении Линдси Лохан говорит «Нет, спасибо».

Еще в одном меме, созданном сотрудниками, речь идет о неоднозначной экономической политике компании — «Теперь я могу вернуть часть своей заработной платы Google». В других постах шутят, что проживание в кампусе летом может нарушить «баланс между работой и личной жизнью».

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При стоимости в $99 за ночь отель будет стоить примерно $3000 в месяц, подчеркнули сотрудники во внутренних дискуссиях, просматриваемых CNBC. «Я буду платить больше, а получу в целом гораздо меньше своей квартиры», — написал один из сотрудников в теме обсуждения.

Другой считал, что это все еще слишком дорого. «Если бы это было около $60 за ночь, это могло быть прекрасной альтернативой квартирам, но $99? Нет, спасибо».

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