Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных — Finance.ua
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Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных

Личные финансы
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Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных
Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных
Business Insider получил доступ к внутренней электронной таблице, показывающей, какую зарплату получали сотрудники Google в 2022 году. Согласно этим данным, инженеры-программисты и юридические корпоративные советники были одними из самых высокооплачиваемых вакансий в компании.

Какие самые высокие вознаграждения у компании?

Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных
  • Business Insider получил в свое распоряжение внутреннюю таблицу компании, которая содержит данные о заработной плате более 12 000 сотрудников США в 2022 году и охватывает ряд должностей, включая инженеров программного обеспечения и бизнес-аналитиков. Документ также содержит данные о собственном капитале и бонусах, которые могут значительно увеличить общее вознаграждение работника.
  • Таблица дает наилучшее представление о том, сколько технологический гигант платит сотрудникам с некоторыми ограничениями: данные касаются только должностей в США и включают информацию, которую работники предоставили добровольно.
  • Естественно, что работавшие в компании дольше и работавшие на высшем уровне, как правило, имели более высокую зарплату. Например, самый высокооплачиваемый инженер-программист в данных сообщил, что является сотрудником 7-го уровня и получил $718 000 базовой зарплаты. Большинство инженеров программного обеспечения сообщили о заработке от $100 000 до $375 000.

Как меняется вознаграждение в зависимости от должности?

Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных
На графике выше показаны средние уровни вознаграждений среди инженерных сотрудников компании. В общем, они же являются одновременно группой с высоким уровнем вознаграждений.
Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных
Сейлз-менеджеры получают практически вдвое меньший уровень компенсации по сравнению с инженерными вакансиями. Причем это правило в общем-то релевантно ко всем топ-10 позициям в рейтинге, который составил Business Insider.
Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных

А что с бонусами?

Кто получает самые большие зарплаты в Google: утечка платежных данных
  • Собственный капитал Google предоставляется работникам в форме ограниченных акций, что может значительно увеличить их общее вознаграждение. Однако следует отметить, что не все работники предоставили данные о капитале и бонусах.
  • Из приведенного графика видно, что самые высокие бонусы также получают инженер-программисты, со значительным отрывом опережая оказавшихся на втором месте дата-аналитиков. Наименьшее количество бонусов (среди топ-10) получают UX дизайнеры.
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По материалам:
Ain.Ua
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