Планируют ли работодатели возвращать работников в офисы — результаты опроса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Планируют ли работодатели возвращать работников в офисы — результаты опроса

Личные финансы
1
Планируют ли работодатели возвращать работников в офисы — результаты опроса
Планируют ли работодатели возвращать работников в офисы — результаты опроса
В 2023 году крупнейшие компании мира возвращали работников в офисы. При этом применялись разные методы: от обязательного для всех гибридного формата до предоставления бонусов сотрудникам, посещающим офисы. И хотя реалии Украины совсем иные, чем в мире, идея отказа от дистанционной работы актуальна.
Об этом пишет Work.ua.
Как показывают результаты исследования, 44% опрошенных вообще не имеют в штате удаленных работников, поэтому для них этот вопрос не актуален.
Еще 18% пока не определились со своими планами на 2024 год. 17% уже отменили практику удаленной работы. 12% опрошенных дают свободу действий работникам: все желающие и далее смогут работать онлайн. Еще 9% респондентов внедрят гибридную занятость в 2024 году.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Вместе с тем украинцы не очень хотят работать в офисах. Работодателям, предлагающим дистанционную работу, удается получать в 5 раз больше откликов от соискателей, чем компаниям, которые не предоставляют такой возможности.
Так что возможность работать вне офиса — существенное преимущество для соискателей. Это подтверждает также опрос, проведенный Work.ua. Только 8% респондентов выбрали бы работу в офисе.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Так что в 2024 году предоставление возможности работать удаленно станет одним из инструментов для преодоления дефицита кадров.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.