Планируют ли работодатели возвращать работников в офисы — результаты опроса Сегодня 21:30 — Личные финансы

Планируют ли работодатели возвращать работников в офисы — результаты опроса

В 2023 году крупнейшие компании мира возвращали работников в офисы. При этом применялись разные методы: от обязательного для всех гибридного формата до предоставления бонусов сотрудникам, посещающим офисы. И хотя реалии Украины совсем иные, чем в мире, идея отказа от дистанционной работы актуальна.

Об этом пишет Work.ua.

Как показывают результаты исследования, 44% опрошенных вообще не имеют в штате удаленных работников, поэтому для них этот вопрос не актуален.

Еще 18% пока не определились со своими планами на 2024 год. 17% уже отменили практику удаленной работы. 12% опрошенных дают свободу действий работникам: все желающие и далее смогут работать онлайн. Еще 9% респондентов внедрят гибридную занятость в 2024 году.

Инфографика: Work.ua

Вместе с тем украинцы не очень хотят работать в офисах. Работодателям, предлагающим дистанционную работу, удается получать в 5 раз больше откликов от соискателей, чем компаниям, которые не предоставляют такой возможности.

Так что возможность работать вне офиса — существенное преимущество для соискателей. Это подтверждает также опрос, проведенный Work.ua. Только 8% респондентов выбрали бы работу в офисе.

Инфографика: Work.ua

Так что в 2024 году предоставление возможности работать удаленно станет одним из инструментов для преодоления дефицита кадров.

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