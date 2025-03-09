Сколько потребителей посетило McDonald’s в Украине за 2024 год — Finance.ua
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Сколько потребителей посетило McDonald’s в Украине за 2024 год

Фондовый рынок
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Сколько потребителей посетило McDonald’s в Украине за 2024 год
Сколько потребителей посетило McDonald’s в Украине за 2024 год
McDonald’s в Украине до конца 2025 года планирует отказаться от пластика и использовать только упаковку, которую можно переработать или сделанную из возобновляемых материалов.
Об этом компания отметила в своем отчете за 2024 год, где также указала, что они уже отказались от пластиковых трубочек, резиновых перчаток в зоне производства, бумажных вкладышей для подносов, благодаря чему сократили потребление пластика на 131 тонну, резины — на 70 тонн и бумаги — на 100 тонн.
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В отчете компания отметила, что работники ежемесячно сортировали и сдавали на переработку более 200 тонн отходов из ресторанов.

Расширение сети

Всего в 2024 году McDonald’s посетило 103 миллиона клиентов, что на 16% больше, чем в 2023-м.
В 2024 году компания инвестировала около двух миллиардов гривен в строительство и модернизацию ресторанов в Украине и открыла восемь новых ресторанов. Первые заведения открылись в Черновцах, Боярке и Ковеле.
Семь из восьми новых ресторанов расположены в отдельных зданиях, а один в торговом центре. Кроме того, McDonald’s вместе с АЗК в 2024 году открыли рестораны возле Одессы и на въезде в Киев возле метро Бориспольская.
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Всего в Украине уже пять ресторанов, построенных совместно с АЗК ОККО, WOG, KLO и Grand Petrol. Также идет строительство ресторана в Мукачево вместе с ОККО.
Компания оценивает потенциал сети в Украине в 500 ресторанов и активно развивается в новых и текущих регионах.
В 2025 году планируется открыть девять новых заведений и модернизировать существующие, обновляя дизайн в соответствии с современными концепциями и внедряя инклюзивные и цифровые решения.
По материалам:
Хмарочос
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