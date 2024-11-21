McDonald’s открыл обновленный ресторан в Киеве — Finance.ua

McDonald’s открыл обновленный ресторан в Киеве Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Один из самых посещаемых ресторанов сети McDonald’s в мире — на Вокзальной площади в Киеве — открылся после 5-месячного перерыва.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ресторан полностью модернизировали: здание частично демонтировали и реконструировали, обновили фасад и переоборудовали внутреннее пространство.

Безбарьерное пространство в «МакДональдсе» на Вокзальной создали благодаря разнообразным инклюзивным решениям: автоматические двери; пассажирский лифт; тактильная плитка внутри и снаружи; таблички с надписями шрифтом Брайля; специально обустроенное место для людей с инвалидностью; туалеты для людей с инвалидностью.

Обновленный ресторан стал одним из самых больших в Украине (общая площадь — 944 кв м), имеет 193 посадочных места в зале и еще 88 на террасе. В заведении можно сделать заказ на 11 двухсторонних терминалах самообслуживания, на кассе или через экспресс-окно.

В ресторане установили USB-разъемы для подзарядки смартфонов.

Економічна Правда По материалам:

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