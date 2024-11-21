McDonald’s открыл обновленный ресторан в Киеве — Finance.ua

McDonald’s открыл обновленный ресторан в Киеве
Один из самых посещаемых ресторанов сети McDonald’s в мире — на Вокзальной площади в Киеве — открылся после 5-месячного перерыва.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ресторан полностью модернизировали: здание частично демонтировали и реконструировали, обновили фасад и переоборудовали внутреннее пространство.
Безбарьерное пространство в «МакДональдсе» на Вокзальной создали благодаря разнообразным инклюзивным решениям: автоматические двери; пассажирский лифт; тактильная плитка внутри и снаружи; таблички с надписями шрифтом Брайля; специально обустроенное место для людей с инвалидностью; туалеты для людей с инвалидностью.
Обновленный ресторан стал одним из самых больших в Украине (общая площадь — 944 кв м), имеет 193 посадочных места в зале и еще 88 на террасе. В заведении можно сделать заказ на 11 двухсторонних терминалах самообслуживания, на кассе или через экспресс-окно.
В ресторане установили USB-разъемы для подзарядки смартфонов.
Поделиться новостью