McDonald’s открыл обновленный ресторан в Киеве — Finance.ua
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McDonald’s открыл обновленный ресторан в Киеве

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Один из самых посещаемых ресторанов сети McDonald’s в мире — на Вокзальной площади в Киеве — открылся после 5-месячного перерыва.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ресторан полностью модернизировали: здание частично демонтировали и реконструировали, обновили фасад и переоборудовали внутреннее пространство.
Безбарьерное пространство в «МакДональдсе» на Вокзальной создали благодаря разнообразным инклюзивным решениям: автоматические двери; пассажирский лифт; тактильная плитка внутри и снаружи; таблички с надписями шрифтом Брайля; специально обустроенное место для людей с инвалидностью; туалеты для людей с инвалидностью.
Обновленный ресторан стал одним из самых больших в Украине (общая площадь — 944 кв м), имеет 193 посадочных места в зале и еще 88 на террасе. В заведении можно сделать заказ на 11 двухсторонних терминалах самообслуживания, на кассе или через экспресс-окно.
В ресторане установили USB-разъемы для подзарядки смартфонов.
По материалам:
Економічна Правда
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