McDonald’s сообщил о наибольшем падении продаж в США за последние пять лет — Finance.ua

McDonald’s сообщил о наибольшем падении продаж в США за последние пять лет Сегодня 18:12 — Фондовый рынок

McDonald’s сообщил о наибольшем падении продаж в США за последние пять лет

В понедельник, 10 февраля, в США зафиксировано значительное падение сопоставимых продаж корпорации McDonald’s в четвертом квартале. Вспышка кишечной палочки, которая произошла в 2024 году, нанесла финансовый ущерб популярной сети заведений быстрого питания.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В США, крупнейшем рынке McDonald’s, он упал на 1,4%, что является резким падением с момента пандемии COVID-19 почти пять лет назад, когда рестораны ограничили работу по обслуживанию и доставке. Аналитики оценили понижение на 0,4%, согласно данным LSEG.

Специалисты считают, что зависимость корпорации от скидок может помешать марже в следующих кварталах. По словам аналитика BTIG Питера Салеха, товары со скидками в сети McDonald’s составляют более трети ее продаж.

Кроме того, количество посещений ресторанов сократилось после вспышки кишечной палочки, которая началась 22 октября и заставила McDonald’s временно приостановить продажу гамбургеров Quarter Pounder в пятой части из 14 тысяч ресторанов сети в США. В декабре 2024 года Центры США по контролю и профилактике заболеваний завершили расследование инцидента в McDonald’s, в результате которого заболели сотни людей и по меньшей мере один человек погиб.

По данным компании, в 4-м квартале 2024 года трафик клиентов немного увеличился по сравнению с прошлым годом. Глобальные сравнительные продажи компании выросли на 0,4% за последний квартал 2024 года, что оказалось неожиданным ростом по сравнению с ожиданиями снижения на 0,63%. Этому способствовал рост на 4,1% сегмента бизнеса McDonald’s, где рестораны управляются местными партнерами, в первую очередь на рынках Ближнего Востока и Японии.

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