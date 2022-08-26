Сколько платят работникам в области логистики — Finance.ua

Сколько платят работникам в области логистики Сегодня 14:01 — Личные финансы

Сколько платят работникам в области логистики

Несмотря на активные боевые действия на территории Украины и нарушение многих логистических цепочек, сфера транспорта и логистики одна из наиболее активных на нашем рынке труда. По данным портала grc.ua , она занимает пятую позицию по этому показателю среди всех сегментов. С начала войны водители и логисты были стабильно востребованы украинскими компаниями. На вакансии для транспортников и логистов в августе приходится 5,7% всех актуальных предложений.

Рейтинг наиболее популярных регионов прогнозируемый. Наибольшую активность проявляют регионы, удаленные от активных боевых действий, за одним исключением:

лидерство удерживает столица (19% всех актуальных вакансий);

вторую позицию с небольшим отставанием занимает Львовская область (17%);

на третьем месте расположилось то самое исключение — Днепропетровская область, которая находится не слишком далеко от артиллерийских канонад;

на этот регион приходится 10% вакансий. Четвертую позицию заняла Киевская область (7%), пятую — Ивано-Франковская область (6%).

Какую заработную плату предлагают работодатели

По состоянию на август 2022 средняя заработная плата среди специалистов в транспорте и логистике составляет 19 200 грн. Подробная статистика выглядит следующим образом:

11 700–18 500 грн предлагают 42% работодателей;

18 500-25 200 грн — 28%;

25 200-32 000 грн — 14%;

32 000-38 700 грн — 9%;

свыше 38 700 грн — 7%.

Эта область является одним из лидеров по активности, однако не находится на передовых позициях с точки зрения доходов, ведь в 42% случаев заработная плата не превышает 500 долларов. На прибыль более 1000 долларов специалисты могут рассчитывать примерно в 7% случаев. Хотя эта статистика содержит и вакансии для новичков, и вакансии, связанные со складской логистикой, где часто не требуются особые навыки или опыт.

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Больше всего зарабатывают специалисты по закупкам и поставкам — 28 200 грн. Вторую позицию заняли водители — 25100 грн. Тройку лидеров замыкает область автоперевозок — 22 000 грн. Логисты «в чистом виде» заняли 4 позицию со средней прибылью на уровне 19 100 грн.

Последние позиции заняли вышеупомянутые работники складов: складское хозяйство — 11100 грн, рабочий склада — 9900 грн.

Кого чаще всего ищут работодатели

Больше всего вакансий открыто для специалистов по логистике — 23%. Можно сделать вывод, что война не критически ударила по этой сфере, ведь она находится в топе и по активности, и по заработной плате. Второе место заняли специалисты по автоперевозке (18%) и водители (13%). Это прогнозируемо, ведь если рынок логистики относительно неплохо себя чувствует, то и на местах кто-то должен воплощать в жизнь логистические планы.

Интересно, что на сферу «закупки, поставки», с ощутимым отрывом лидирующую в топе заработных плат, приходится всего 5% вакансий. Казалось бы, невысокое предложение работодателей позволило бы снизить заработные платы. Но, забегая наперед, стоит отметить, что активных резюме в этом сегменте еще меньше. Он даже не вошел в топ-8. То есть больший дефицит испытывают именно работодатели, а не кандидаты.

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Также отмечается низкая активность в железнодорожных перевозках. На эти вакансии приходится всего 4% предложений.

32% работодателей готовы взять работника без опыта. Наличие опыта от 1 до 3 лет требует большинство компаний — 61%. Опыт от 3 до 6 лет требуется в 7% случаев.

У grc.ua есть данные об общей конкуренции среди специалистов. Итак, в августе 2021 года на одну вакансию приходился один кандидат. Сейчас этот показатель находится на уровне 3,9. В начале войны работодатели испытывали ощутимый дефицит кадров. На одну вакансию в феврале 2022 года приходилось 0,5 соискателей (годом ранее было 1,1), в марте — 0,9 (было 1,4).

Ситуация с резюме

Лидером, как и в случае с вакансиями, является Киев — 18%. На Днепропетровскую область приходится 5% активных резюме. Третью позицию заняли подконтрольные территории Донецкой области — 4%. По 3% имеет Киевская и Одесская область.

Со значительным отрывом по активности лидируют водители: на них приходится 32% актуальных резюме. Работодатели не способны удовлетворить такой спрос кандидатов, ведь на эти вакансии приходится всего 13% предложений. Второе-третье место поделили курьеры и менеджеры по логистике/менеджеры ВЭД. В обоих случаях показатель находится на уровне 9%.

Процент кандидатов без опыта значителен — 39%. А вот на категорию, которая очень популярна среди работодателей (1-3 года), пришлось всего 8% резюме. Опыт от 3 до 6 лет имеют 11% специалистов, которые сейчас ищут работу. Но эксперты отмечают, что большое количество очень опытных работников безработные: опыт более 6 лет имеют 42% кандидатов, которые находятся в поиске работы. Скорее всего, причиной являются высокие зарплатные ожидания, которые сейчас не могут удовлетворить работодатели, ведь многие в кризисные времена стараются экономить.

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