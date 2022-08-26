Уровень зарплат в Украине начал стабилизироваться: кому платят больше всего и меньше всего — Finance.ua

Уровень зарплат в Украине начал стабилизироваться: кому платят больше всего и меньше всего Сегодня 08:01 — Личные финансы

Уровень зарплат в Украине начал стабилизироваться: кому платят больше всего и меньше всего

Уровень зарплат украинцев за лето стабилизировался. Далее с началом осеннего бизнес-сезона зарплатная статистика украинских компаний может улучшиться. Среди возможных вариантов прогноза — повышение зарплат ключевым сотрудникам или постепенное возвращение окладов всех сотрудников к довоенному уровню.

Об этом свидетельствуют данные экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Наибольшее снижение зарплат произошло в апреле и мае, тогда падение медианной зарплаты составило от 9% до 58% в зависимости от профессиональной сферы. С июня началась стабилизация окладов, которые предлагали в открытых вакансиях. В конце лета наблюдаются незначительные колебания средних зарплат.

Кому платят самые высокие зарплаты

Тройка профессиональных сфер, в которых платят самые высокие зарплаты, неизменная — IT-сфера, руководители и консалтинг. Для этих специалистов в августе появилось больше вакансий с высокими окладами, так что средние зарплаты в сферах тоже повысились.

Специалистам в сфере информационных технологий в конце лета в открытых вакансиях в среднем предлагают зарплату 92 800 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, эта сумма увеличилась на 22% (в июле средняя зарплата в ІТ-сфере составила 76 000 грн).

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Руководителям и директорам предлагают в среднем 81 300 грн, что более чем наполовину больше, чем в июле. Ощутимо увеличились зарплаты, предлагаемые в открытых вакансиях в августе в сфере консультирования. В июле медианная зарплата, которую предлагали новым сотрудникам консалтинга, составила 32 300 грн, в августе показатель средней зарплаты составляет 58 300 грн.

Кроме вышеназванных «дорогих» сфер, в десятку наиболее высокооплачиваемых сотрудников попали бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам предприятия. В августе в открытых вакансиях в этой сфере предлагают в среднем зарплату в размере 27300 грн. Следует отметить, что бухгалтеры и специалисты по управленческому учету за последние три месяца стали более востребованными. Положительные изменения отразились и на зарплатах. Для сравнения, в апреле, когда наблюдалось падение зарплат почти во всех профессиональных областях, бухгалтерам предлагали в среднем 17 500 грн. С мая уровень средней зарплаты для этих специалистов стал больше 20 тыс. гривен и каждый месяц постепенно повышается.

Более 20 тыс. гривен в среднем предлагают в августе также в сфере строительства и недвижимости (27 300 грн), в сфере маркетинг, реклама и PR (26 500 грн), в сфере закупок (26 400 грн).

С начала войны юристы были среди тех специалистов, которые больше всего пострадали от кризиса. Количество новых вакансий было критически низким. К концу лета начали добавляться новые предложения работы для этих специалистов, повысилась и средняя заработная плата в открытых вакансиях. В августе она составляет 25000 грн, что почти столько же, как перед войной (в январе средняя зарплата в вакансиях для юристов была 25600 грн).

Чуть больше 20 тыс. гривен в среднем предлагают специалистам медиасферы и педагогам, уровень средней заработной платы в открытых вакансиях для них составляет 20 900 грн и 20 700 грн соответственно.

У кого снизились зарплаты в течение месяца

Несколько снизились за месяц зарплаты в открытых вакансиях для HR-менеджеров. Если в июле этим специалистам в среднем предлагали 22 800 грн, то в августе медианная зарплата в сфере управления персоналом составляет 20 000 грн.

Произошло снижение средних зарплат в открытых вакансиях для административного персонала (с 20 400 грн в июле до 17 400 грн в августе), в сфере продаж (с 22 300 грн до 16 900 грн), в автомобильном бизнесе (с 21 600 грн до 15 200) грн), в сфере туризма и HoReCa (с 16 700 грн в июле до 13 900 грн в августе).

Вновь ощутили снижение средних зарплат самые «дешевые» категории специалистов — студентам и специалистам без опыта работы в августе предлагают в среднем 9 000 грн, а домашнему персоналу — 8 800 грн.

У кого самые низкие зарплаты

Список сфер с самыми низкими зарплатами тоже почти неизменен. Наименьшие ежемесячные компенсации за работу получают, как уже отмечалось, специалисты без опыта и домашний персонал.

Невысокие зарплаты также у телохранителей (в среднем 12 200 грн), представителей рабочих профессий (13 100 грн), у банковских работников (в среднем в открытых вакансиях 17 300 грн), в сфере добычи сырья (17 400 грн). Однако у этих специалистов зарплаты не снижались в течение месяца.

В сфере страхования количество вакансий остается низким, кроме этого в предложениях работы не указаны зарплаты. Поэтому в августе эти специалисты не попали в список специалистов с самыми низкими средними зарплатами. В июле медианная зарплата в сфере страхования составляла 13 500 грн.

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