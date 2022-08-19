В НБУ рассказали, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика) — Finance.ua
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В НБУ рассказали, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика)

Казна и Политика
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В результате войны и сокращения производства многие украинцы остались без работы. Уровень безработицы стремительно вырос и во II квартале достиг около 35%, по оценкам Национального банка. Предприятия, прежде всего малые и средние, снизили зарплату.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Постепенно бизнес и граждане адаптируются к деятельности в условиях войны. С апреля количество резюме на сайтах трудоустройства стремительно росло. Увеличивается и количество вакансий, хотя гораздо медленнее.
Как следствие, по оценкам НБУ, до конца года безработица будет снижаться медленно, а реальные зарплаты сократятся. Однако с улучшением ситуации безопасности состояние рынка труда будет улучшаться в последующие годы.
Кто нужен
Ожидается, что значительным спросом при восстановлении страны будут пользоваться работники, задействованные в логистике и восстановлении инфраструктуры.
Номинальные зарплаты будут довольно быстро расти, однако в реальном измерении в 2023-2024 годах они будут все еще ниже довоенного уровня.
В НБУ рассказали, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика)

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По материалам:
Finance.ua
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