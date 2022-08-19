В НБУ рассказали, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика) — Finance.ua

В НБУ рассказали, что будет с рабочими местами и зарплатами (инфографика) Сегодня 14:03 — Казна и Политика

В результате войны и сокращения производства многие украинцы остались без работы. Уровень безработицы стремительно вырос и во II квартале достиг около 35%, по оценкам Национального банка. Предприятия, прежде всего малые и средние, снизили зарплату.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Постепенно бизнес и граждане адаптируются к деятельности в условиях войны. С апреля количество резюме на сайтах трудоустройства стремительно росло. Увеличивается и количество вакансий, хотя гораздо медленнее.

Как следствие, по оценкам НБУ, до конца года безработица будет снижаться медленно, а реальные зарплаты сократятся. Однако с улучшением ситуации безопасности состояние рынка труда будет улучшаться в последующие годы.

Кто нужен

Ожидается, что значительным спросом при восстановлении страны будут пользоваться работники, задействованные в логистике и восстановлении инфраструктуры.

Номинальные зарплаты будут довольно быстро расти, однако в реальном измерении в 2023-2024 годах они будут все еще ниже довоенного уровня.

Справка Finance.ua:

Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT.

ТОП-5 регионов Украины, где платят самые высокие зарплаты.

Каких ІТ-специалистов сейчас ищут , и сколько им готовы платить

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.