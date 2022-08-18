ТОП-5 регионов Украины, где платят самые высокие зарплаты (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 регионов Украины, где платят самые высокие зарплаты (инфографика) Сегодня 11:01 — Личные финансы

ТОП-5 регионов Украины, где платят самые высокие зарплаты (инфографика)

В августе в большей части регионов зарплаты воздержались от падения. Исключение составляет Запорожская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Сумская и Тернопольская области. Совсем незначительное снижение средней заработной платы — не более 2,7% за месяц ощутили Киев, Виннитчина и Закарпатье.

Наибольшее падение рынка труда и снижение средней заработной платы в месяц произошло в Харькове и области. Здесь в августе предлагают самые низкие в Украине зарплаты, по сравнению с предыдущим месяцем, снизились на −41% (с 18 000 грн в июле до 10 600 грн в августе).

Начавшееся во втором месяце войны падение заработных плат сейчас не столь масштабно. Все чаще появляются зарплаты выше 20 тыс гривен. Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua провел оценку зарплат, которые предлагают в разных регионах Украины, и выяснил, где можно заработать больше.

Где платят больше

Столица в конце лета удерживает лидерство по средней заработной плате. Киевские работодатели в среднем предлагают 28700 грн ежемесячной компенсации. Месяцем ранее столичная медианная зарплата составляла 29 500 грн, то есть в августе произошло ее снижение на 2,7%.

Интересен тот факт, что столичная средняя зарплата сейчас не намного выше зарплат в других городах — лидерах по уровню средних окладов.

Так, в Одесской области в августе компании предлагают в среднем 25 800 грн ежемесячной компенсации.

В Днепропетровской области средняя зарплата составляет 23100 грн.

Вакансии Львова и области в августе занимают вторую строчку рейтинга регионов с наибольшим количеством предложений. Однако средняя заработная плата, которую предлагают работодатели Львовской области, занимает только четвертую позицию по размеру и составляет 22 000 грн.

В пятерку регионов с самой высокой средней зарплатой в августе также попала Закарпатская область, хотя разница с другими регионами-лидерами ощутимая. В Ужгороде и области работодатели в среднем предлагают всего 16 200 грн ежемесячной компенсации.

Где платят меньше

Самая низкая средняя зарплата в августе — в Харьковской области — 10 600 грн. За месяц произошло значительное падение уровня зарплат, которые предлагают в этом регионе. Если в июле работодатели Харьковщины готовы были платить своим сотрудникам в среднем 18 000 грн, то в августе эта сумма на 41,1% меньше и составляет 10 600 грн.

Самые низкие зарплаты в августе также в Тернопольской области (в среднем 11 100 грн), Сумской (11 700 грн), Ровенской (11 700 грн), Кировоградской (12 300 грн) и Черновицкой областях (12 500 грн).

Где повышались средние зарплаты

В большей части регионов Украины средние зарплаты не только воздержались от понижения, но и показали положительную динамику увеличения. В частности, на 43,5% выросла средняя зарплата в Днепропетровской области. Если в июле здесь предлагали в среднем 16 100 грн ежемесячной компенсации, то в августе средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 23 100 грн.

В течение трех месяцев идет повышение средней заработной платы, которую предлагают работодатели в открытых вакансиях в Одесской области. За последний месяц произошло увеличение на 14,7% — с 22 500 грн в июле до 25 800 грн в августе.

Наибольшая положительная динамика средних зарплат за месяц наблюдается также в Житомирской области, Полтавской, Черниговской и Волынской областях. Правда, уровень окладов, которые в среднем предложат здесь работодатели, не слишком высок:

Житомирская область — 15 900 грн (+34,7%)

Полтавская область — 15 600 грн (+33,3%)

Черниговская область — 15 700 грн (+29,8%)

Волынская область — 14 000 грн (+14,8)

Где произошло снижение средних зарплат

Среди регионов, в которых за месяц произошло снижение средних зарплат, уже указан Харьков с отрицательным показателем динамики −41,1%.

В Черновицкой области, в которой с апреля зарплаты воздерживались от падения и даже увеличивались, в августе предлагают низкие оклады — в среднем 12 500 грн, что на 26,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Схожая картина в Тернопольской области. В августе работодатели Тернопольщины в среднем предлагают 11100 грн, что на 22,4% меньше, чем в июле.

Негативную динамику зарплаты показала еще одна область Западного региона Украины. В Ивано-Франковской области за месяц произошло снижение средней заработной платы в открытых вакансиях на 15,5%. Сейчас работодатели предлагают здесь в среднем 12800 грн ежемесячной компенсации.

В других регионах, показавших негативную динамику средних заработных плат, произошло не столь ощутимое снижение:

Запорожская область — 15 800 грн (-7,6%)

Сумская область — 11 700 грн (-6,4%)

Киев — 28 700 грн (-2,7%)

Закарпатская область — 16 200 грн (-2,4%)

Винницкая область — 13300 грн (-2,2%).

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