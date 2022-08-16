Какую работу чаще всего предлагают в Киеве, Львове, Днепре: сферы и зарплаты — Finance.ua

Какую работу чаще всего предлагают в Киеве, Львове, Днепре: сферы и зарплаты Сегодня 12:02 — Личные финансы

Какую работу чаще всего предлагают в Киеве, Львове, Днепре: сферы и зарплаты

Война внесла коррективы в структуру рынка труда. Это касается, в частности, регионального перераспределения предложений. На Киев, Львов и Днепр приходится наибольшее количество актуальных вакансий в Украине.

Со столицей все ясно. Этот город всегда отличался высокой активностью рынка труда из-за наличия огромного количества компаний. А вот Львов «вынырнул» в тройке лидеров недавно. Он вытеснил Харьков из тройки городов-лидеров по количеству предложений. После начала боевых действий Львов стал едва ли не самым привлекательным вариантом для предприятий, желавших переехать в сравнительно безопасное место. Пограничный Харьков, по всей видимости, значительно просел в показателях активности рынка труда. Что касается Днепра: город держит позиции, несмотря на то, что находится недалеко от фронта.

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua подробно рассмотрел рынок труда в Киеве, Львове и Днепре и выяснил, какую работу и зарплаты предлагают в городах, которые стали центрами трудоустройства во время войны.

Киев

Столица значительно превосходит другие города с точки зрения активности рынка труда: 34% всех открытых вакансий в августе приходится именно на Киев. Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели — 28 700 грн. Есть небольшой спад по сравнению с довоенными временами: в январе 2022 этот показатель был на уровне 31 000 грн.

Больше всего зарабатывают «айтишники» — 186 000 грн в среднем. Вторую позицию со значительным отставанием удерживают специалисты по консультированию — 54 600 грн. Тройку лидеров замыкает категория «маркетинг, реклама, PR» со средней заработной платой в сумме 33 000 грн.

Рассмотрим более активные сферы рынка труда. На первом месте находится сфера продаж: на эту категорию приходится 19,5% актуальных вакансий. Забегая вперед, отметим, что специалистов сферы ритейл и менеджеров по продажам чаще всего ищут по всей Украине и, в частности, в городах-лидерах по количеству предложений работы. Это неновая тенденция, ведь сфера «продажи» составляла наибольшую долю вакансий довоенного рынка труда, а сейчас имеет активную динамику восстановления. На втором месте находится категория «IT, интернет, телекоммуникации» — 19,5%. На «маркетинг, рекламу, PR» приходится 10,6%. Словом, те профессии, которые были очень популярны в войну, остаются такими и сейчас.

Сферы, оказавшиеся за пределами тройки:

бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия — 8,4%;

начало карьеры, студенты — 5%;

транспорт, логистика — 4,5%;

административный персонал — 4,2%;

консультирование — 4%;

производство, сельское хозяйство — 3,4%;

банки, инвестиции, лизинг — 3,2%.

Отметим наличие в десятке лидеров категории «производство, сельское хозяйство». Несмотря на войну, в столичной промышленности нужны работники.

Львов

По активности рынка труда Львов отстает от Киева почти на 300%: на предложения из этого города на сайте grc.ua приходится 13% открытых вакансий. В среднем работодатели предлагают кандидатам 22000 грн.

Больше всего зарабатывают специалисты по IT, интернету, телекоммуникациям — 110 100 грн. От своих столичных коллег львовские «айтишники» отстают в зарплатах более чем на 50%. Вторая позиция в категории «производство сельское хозяйство» — 24 800 грн. На третьей позиции находится транспорт и логистика — 22700 грн.

Десятка специалистов, для которых больше всего работы во Львове, несколько отличается от топ-10 самых востребованных специалистов в Киеве.

Как и в столице, во Львове лидером по активности является сфера продаж: на нее приходится 22,2% открытых вакансий.

А на второй позиции рабочий персонал — 12,3%. Отметим, что в Киеве представители рабочих профессий не так востребованы и не попали в десятку профессиональных сфер с наибольшим количеством предложений работы. А вот во Львове таких специалистов, например, ищут в 6 раз чаще, чем маркетологов и рекламщиков. Причина проста: Львов является одним из приоритетных направлений при релокации предприятий. При переезде компании пытаются перевезти не только производственные и административные мощности, но и персонал. Однако не все работники соглашаются переезжать или, не дождавшись релокации работодателя, самостоятельно совершили переезд в другие регионы страны или за границу. Следовательно, предприятия ищут рабочий персонал в новом месте.

Больше работы во Львове, чем в столице, предлагают специалистам сферы строительство и недвижимость. Они третьи по востребованности во Львове, доля их вакансий составляет 11,8%. Также в десятку востребованных специалистов во Львове попали медики и фармацевты, не вошедшие в топ-10 в Киеве.

Интересен тот факт, что во Львове представители ІТ-сектора не так востребованы, как в столице. И это при том, что во Львове действует мощный ІТ-кластер. На специалистов по IT приходится всего 6,7%. Для сравнения, в Киеве этот показатель находится на уровне 19,5%.

Меньше работы во Львове, по сравнению с Киевом, также у маркетологов, пиарщиков и рекламистов. В отличие от столицы, где для специалистов сферы маркетинг, реклама и PR открыта каждая десятая вакансия, во Львове эта профессиональная сфера занимает только десятое место с показателем доли 2,4%.

Днепр

На Днепр приходится 7% открытых вакансий. В среднем местные работники зарабатывают 23100 грн.

Сюрприз: больше всего зарабатывают не «айтишники». Лидером по заработку является категория транспорт, логистика: специалисты получают в среднем 24 900 грн. На втором месте находится «маркетинг, реклама, PR» почти с таким же показателем — 24 600 грн. «IT, интернет, телекоммуникации» расположились на третьей позиции — 22 400 грн. Такой скромный, как для «айтишников», показатель можно объяснить тем, что в Днепре находится немного действительно крупных IT-компаний. То есть известных программистов и разработчиков с «космической» зарплатой в этой категории тоже немного. Здесь, скорее, представлены специалисты именно по телекоммуникациям и интернету, или набирают ІТ-специалистов не в профильные ІТ-компании, а на предприятия других секторов экономики, где зарплаты обычно ниже.

Уже традиционно наиболее активной сферой являются продажи — каждая четвертая вакансия касается этой сферы. Вторую позицию занимают специалисты без опыта работы и студенты — 11,3%. На третьей строчке находится категория «IT, интернет, телекоммуникации» — 9,6%. Далее список выглядит так:

транспорт, логистика — 9,2%;

рабочий персонал — 7,2%;

производство, сельское хозяйство — 6,8%;

строительство, недвижимость — 4,7%;

маркетинг, реклама, PR — 4,5%;

бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия — 3%;

консультирование — 3%.

В Днепре сейчас самая большая конкуренция среди соискателей среди этих трех городов: на одну открытую вакансию приходится сразу 16 резюме. В январе этот показатель равнялся 1,8%. В Киеве конкуренция несколько ниже — 14 человек на место (до войны было 1,6). Обрадовал Львов: сейчас на одну вакансию приходится 5,2 человека, а в январе было 3,6. О причине такой относительной стабильности мы говорили в начале: в город переехало большое количество компаний, частично «погасивших» рост конкуренции.

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