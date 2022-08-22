Средняя зарплата в валюте упала на 30%: как изменился рынок труда для специалистов по маркетингу и рекламе — Finance.ua

Средняя зарплата в валюте упала на 30%: как изменился рынок труда для специалистов по маркетингу и рекламе Сегодня 19:00 — Личные финансы

Средняя зарплата в валюте упала на 30%: как изменился рынок труда для специалистов по маркетингу и рекламе

Начало полномасштабной войны шокировало украинский рынок труда. В большинстве сфер серьезно сократился поиск персонала. Восстановление рынка труда после полного падения происходит разными темпами в зависимости от профессиональной сферы и региона.

Об этом свидетельствуют данные экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Как показал анализ базы открытых вакансий, специалисты сферы маркетинга, рекламы, PR входят в пятерку наиболее востребованных, а если точнее, они замыкают топ-5. На такие вакансии приходится 5% всех действующих предложений. С большим отрывом большую активность проявляет столица: 70% открытых вакансий относятся именно к Киеву. На второй позиции с десятикратным отставанием находится Днепропетровская область (7%), на третьей — Львовская область — 6%.

В начале войны Киев имел те же 70%. Значительно просел Львов: его показатель был на уровне 13%. В топ-3 раньше был Харьков, но он потерял свои позиции. Как видим, из списка самых активных регионов его вытеснила более безопасная Днепропетровская область.

Уровень зарплат

Средний доход специалистов снизился. В настоящее время он составляет 26 500 грн. До войны специалисты в среднем зарабатывали 31300 грн. Не забываем также о долларовом эквиваленте, ведь курс американской валюты с тех пор вырос: в начале войны средняя заработная плата была примерно 1100 долларов, сейчас — ориентировочно 720 долларов. То есть показатель снизился более чем на 30%.

Подробная статистика заработной платы, которую сейчас предлагают работодатели:

21 000-31 400 грн указано в 40% вакансий;

31 400-41 900 грн — 25%;

41 900-52 300 грн — 19%;

52 300-62 700 грн — 11%;

свыше 62 700 грн — 5%.

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, в начале войны 42% работодателей предлагали более 43 000 грн, а сейчас в 40% описаний вакансий указанная прибыль меньше 31 400 грн, что выглядит плохой тенденцией. С другой стороны, в 35% случаев работникам предлагают более 41 900 грн, что является неплохим показателем. Следует учитывать, что это общая статистика, включающая вакансии для новичков, а также предложения из регионов с относительно невысокой стоимостью жизни.

Больше всего в среднем зарабатывают аналитики — 32 400 грн. Далее следуют дизайнеры (31600 грн) и специалисты по управлению маркетингом (31600 грн). В целом доходы специалистов серьезно не отличаются, разве что в сегменте планирования и размещения рекламы мы видим относительно небольшую сумму — 20 000 грн.

Кого чаще всего ищут работодатели

Аналитики и здесь удерживают пальму первенства: на эти вакансии приходится 17% всех действующих предложений. Вторую строчку заняла сфера «PR, маркетинговые коммуникации» — 15%. На третьем месте находится планирование и размещение рекламы — 9%. Дизайнеров и специалистов по управлению маркетингом, которые в рейтинге зарплат взяли серебро и бронзу, ищут редко — 4,2% и 4,6% соответственно. То есть даже при небольшом предложении и высокой конкуренции среди специалистов работодатели все равно предлагают приличный уровень дохода.

Вакансий для новичков сравнительно немного — 13%. Опыт от 1 до 3 лет требует 61% работодателей, от 3 до 6 лет — 25%. Только в одной вакансии из сотни указан опыт более 6 лет.

В общем, конкуренция среди специалистов значительно выросла по сравнению с прошлым годом: в 2021 году этот показатель был на уровне 1,4 (т.е. 1,4 человека на одну вакантную позицию), сейчас — 8,5.

Где украинцы ищут работу

Киев и здесь удерживает первенство среди наиболее активных регионов: на столицу приходится 21% актуальных резюме. Далее расположились области, где ведутся боевые действия: Донецкая — 7%, Луганская — 3%, Харьковская — 3%. Замыкает пятерку Днепропетровская область — 2%.

Больше всего актуальных резюме среди дизайнеров — 13%. То есть в этом сегменте довольно сложная ситуация, ведь, как мы говорили выше, специалистов по дизайну работодатели ищут редко. Вторую позицию заняли менеджеры по маркетингу и рекламе (10,7%), третью — менеджеры по работе с партнерами (9%). Отметим малое количество промоутеров — всего 2%.

К сожалению, большое количество опытных специалистов безработные: опыт более 6 лет указан в 51% актуальных резюме. На новичков приходится 18%. Опыт от 1 до 3 лет имеет 13% специалистов, от 3 до 6 лет — 18%. По идее, такая ситуация связана с тем, что многие компании оптимизируют свою деятельность, то есть ищут способы экономить. Работодатели активно нанимают новичков и людей с минимальным опытом, которые просят невысокую заработную плату. «Дорогих» профессионалов может себе позволить не каждый.

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