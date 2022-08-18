С опытом и без: где найти работу с зарплатой 20 тыс. грн — Finance.ua

С опытом и без: где найти работу с зарплатой 20 тыс. грн Сегодня 08:03 — Личные финансы

С опытом и без: где найти работу с зарплатой 20 тыс. грн

Сегодня рынок труда ежедневно восстанавливается, говорят эксперты. И если до июня включительно зарплаты в вакансиях понемногу уменьшались (до 10%), то сейчас ситуация стабилизировалась. И сегодня на ресурсах по поиску работы, да и на рынке труда в целом можно найти немало вакансий с зарплатой в 20 тыс. грн.

"С 24 февраля количество вакансий уменьшилось с 90 тыс. до 6 тыс., то есть падение было в 15 раз. Сейчас мы наблюдаем четкий тренд на постоянный рост количества предложений. Сейчас на нашем сайте уже более 40 тыс. актуальных вакансий, то есть половина до довоенного этапа пройдена.

Если говорить о пятерке, то наиболее популярные по количеству вакансий за месяц — это менеджер по продажам, бухгалтер, продавец-консультант, водитель и повар. И по этим специальностям мы видим рост количества вакансий от 10% до 15%, бухгалтеров — на 20%", — говорит основатель и CEO Work.ua Артур Михно.

Зарплаты

Эти вакансии имеют такой средний уровень зарплат: менеджер по продажам — 20 тыс. грн, продавец-консультант — 11 тыс. грн, водитель — здесь зарплаты выросли, и средняя зарплата составляет 20 тыс. грн, но десятая часть вакансий для водителей — зарплата выше 30 тыс. грн. Бухгалтер — 14 тыс., в Киеве среднее для бухгалтера — 17 тыс. Повар — 12,5 тыс. грн по Украине.

В общей сложности примерно половина вакансий на сайтах поиска работы предлагают более 20 тыс. грн зарплаты. Вакансии с таким заработком фактически во всех категориях: рабочие специальности, производство, сфера обслуживания, транспорт и автобизнес, продажи и закупки.

«Водителям предлагают почти 20 тыс. грн, почти столько же в среднем предлагают в медицине и фармацевтике, HR-работникам, специалистам по тренингам по управлению персоналом», — говорит Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра Grc.ua.

Появились предложения для юристов. Для них предлагают зарплаты в среднем 25 тыс. При этом вакансий для юристов не было с начала войны и до мая. Юристы часто подвергались сокращению персонала. Предложения работы для юристов стали появляться с мая, и сегодня они входят в десятку категорий с самой высокой зарплатой.

Далее традиционные высокооплачиваемые категории: маркетинг, реклама и пиар — 26,5 тыс. грн в среднем. Традиционно высокие зарплаты: высший менеджмент, консультирование, информационные технологии, интернет-телеком.

«Если говорить о самых высоких зарплатах, традиционно сфера IT — средняя зарплата 92 тыс. 800 грн. Однако в этой сфере на сегодняшний день есть снижение средней зарплаты. То есть эта тенденция догнала эту высокооплачиваемую категорию. Если мы говорили, что с июня зарплаты почти прекратили падение, однако с июня началось падение зарплаты в сфере информационных технологий», — говорит Березовская.

Сколько платят людям без опыта

Соискатели без опыта всегда имеют шанс найти работу с зарплатой в 20 тыс., если имеют соответствующие качества для продажи, коммуникации, работы с клиентами.

«Сейчас есть такой термин SoftSkill. То есть насколько человек сам по себе умеет разговаривать, может структурировать информацию, быстро понимает, и опыт здесь, конечно, важен, но если человек умеет хорошо говорить, быстро может овладеть квалификацией, связанной с взаимодействием с клиентами, продажами, логистикой», — говорит Михно.

Конкуренция выросла где-то в четыре-пять раз. Если говорить о цифре среднего количества откликов в неделю, то одна вакансия получает 40-50 откликов от кандидатов в зависимости от вакансий. Поэтому эксперты советуют максимально быстро откликаться на новые предложения.

«Прежде всего стоит быть одним из первых, кто откликается на вакансию. Когда большая конкуренция, конечно, те, кто пришлют первые 10 резюме, у них гораздо более высокий шанс дальше попасть на собеседование и, возможно, получить работу. Как только появилась вакансия, надо в течение суток отправить резюме», — советует Михно.

Можно подписаться, чтобы вам поступали каждый день интересующие вас вакансии.

«Стоит не просто отправлять резюме. Если вы действительно хотите обратить на себя внимание, выделить себя среди других, стоит внимательно прочитать обязанности и условия вакансии и сделать небольшое сопроводительное письмо в дополнение к вашему резюме, почему нужно обратить внимание именно на вас, что в вашем опыте выделяет вас среди других претендентов», — объясняет Михно.

Для работодателей большая конкуренция — это хорошо, потому что есть шанс на рынке труда найти опытных специалистов, неожиданно оставшихся без работы.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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