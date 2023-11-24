Сколько пешеходов в Украине оштрафовали за этот год: ответ полиции — Finance.ua
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Сколько пешеходов в Украине оштрафовали за этот год: ответ полиции

Личные финансы
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Сколько пешеходов в Украине оштрафовали за этот год: ответ полиции
Сколько пешеходов в Украине оштрафовали за этот год: ответ полиции
Патрульная полиция за 2023 год составила около 10 тысяч протоколов о привлечении к ответственности пешеходов, нарушивших правила дорожного движения
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в эфире телемарафона.
«Если брать только за этот год, то около 10 тысяч составленных материалов именно о привлечении пешеходов к ответственности. Над этим постоянно работаем и постоянно обращаем внимание», — сказал он.
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При этом он обратился к водителям и пешеходам в связи со снежной погодой. Белошицкий призвал водителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах. Пешеходов просят обратить внимание на одежду, которая будет помогать водителям замечать их в темное время. Речь идет об одежде со светоотражающими элементами или одежде светлого цвета.

Какие штрафы предусмотрены для пешеходов

Для пешеходов за нарушение правил дорожного движения (неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах, невыполнение других правил дорожного движения) предусмотрен штраф в размере 255 гривен.
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Кроме того, выпившим пешеходам или велосипедистам, нарушившим ПДД, придется заплатить 680 гривен штрафа. А если нарушение привело к созданию аварийной обстановки, сумма штрафа составит 850 гривен или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.
По материалам:
РБК-Україна
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