Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году — Finance.ua

Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году
Согласно законодательству, номерные знаки должны крепиться на месте, предусмотренном при изготовлении транспортного средства.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Даже если номерной знак виден, но он расположен в другом месте, например, за лобовым стеклом, согласно законодательным нормам, такие действия уже будут считаться нарушением ПДД.
Исключительных случаев, оправдывающих езду без номерного знака, нет. Даже после покупки авто в салоне выдаются транзитные номера (красные), чтобы владелец мог беспрепятственно добраться до места постановки автомобиля на учет. На регистрацию, как известно, отведено 10 дней.
Согласно части 1 статьи 121−3 Кодекса «Об административных правонарушениях», размер штрафа за езду без номеров составляет 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть на сегодня — это 1 тыс. 190 грн.
Под статью еще подпадает использование номерного знака, не отвечающего установленным нормам, а именно:
- перевернутого;
- закрытого разными предметами (даже прозрачными), когда полностью или частично не идентифицируется надпись;
- загрязненного — загрязнения не позволяют распознать номер с расстояния 20 м;
- неподсвеченного;
- установлено не в том месте.
А по ссылке ниже мы рассказывали, что такое индивидуальные номерные знаки, как их заказать и во сколько это обойдется:
Индивидуальные номерные знаки: сколько стоят, как заказать осенью 2023
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