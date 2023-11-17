Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году — Finance.ua

Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году Сегодня 09:01 — Личные финансы

Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году

Согласно законодательству, номерные знаки должны крепиться на месте, предусмотренном при изготовлении транспортного средства.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Даже если номерной знак виден, но он расположен в другом месте, например, за лобовым стеклом, согласно законодательным нормам, такие действия уже будут считаться нарушением ПДД.

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Исключительных случаев, оправдывающих езду без номерного знака, нет. Даже после покупки авто в салоне выдаются транзитные номера (красные), чтобы владелец мог беспрепятственно добраться до места постановки автомобиля на учет. На регистрацию, как известно, отведено 10 дней.

штрафа за езду без номеров составляет 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть на сегодня — это 1 тыс. 190 грн. Согласно части 1 статьи 121−3 Кодекса «Об административных правонарушениях», размерсоставляет 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть на сегодня — это

Под статью еще подпадает использование номерного знака, не отвечающего установленным нормам, а именно:

перевернутого;

закрытого разными предметами (даже прозрачными), когда полностью или частично не идентифицируется надпись;

загрязненного — загрязнения не позволяют распознать номер с расстояния 20 м;

неподсвеченного;

установлено не в том месте.

А по ссылке ниже мы рассказывали, что такое индивидуальные номерные знаки, как их заказать и во сколько это обойдется:

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