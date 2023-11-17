Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году — Finance.ua
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Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году

Личные финансы
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Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году
Штраф за езду без номеров в Украине в 2023 году
Согласно законодательству, номерные знаки должны крепиться на месте, предусмотренном при изготовлении транспортного средства.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Даже если номерной знак виден, но он расположен в другом месте, например, за лобовым стеклом, согласно законодательным нормам, такие действия уже будут считаться нарушением ПДД.
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Исключительных случаев, оправдывающих езду без номерного знака, нет. Даже после покупки авто в салоне выдаются транзитные номера (красные), чтобы владелец мог беспрепятственно добраться до места постановки автомобиля на учет. На регистрацию, как известно, отведено 10 дней.
Согласно части 1 статьи 121−3 Кодекса «Об административных правонарушениях», размер штрафа за езду без номеров составляет 70 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть на сегодня — это 1 тыс. 190 грн.
Под статью еще подпадает использование номерного знака, не отвечающего установленным нормам, а именно:
  • перевернутого;
  • закрытого разными предметами (даже прозрачными), когда полностью или частично не идентифицируется надпись;
  • загрязненного — загрязнения не позволяют распознать номер с расстояния 20 м;
  • неподсвеченного;
  • установлено не в том месте.
А по ссылке ниже мы рассказывали, что такое индивидуальные номерные знаки, как их заказать и во сколько это обойдется:

Индивидуальные номерные знаки: сколько стоят, как заказать осенью 2023

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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