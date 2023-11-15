Автоматическая фиксация ПДД: сколько штрафов получили украинцы за 2023 год — Finance.ua
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Автоматическая фиксация ПДД: сколько штрафов получили украинцы за 2023 год

Личные финансы
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Автоматическая фиксация ПДД: сколько штрафов получили украинцы за 2023 год
Автоматическая фиксация ПДД: сколько штрафов получили украинцы за 2023 год
Более 2 миллионов нарушений ПДД зафиксировали комплексы автоматической фиксации с начала 2023 года.
Такую статистику за 10 месяцев 2023 года привел первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По его словам, с января по октябрь работы комплексов автоматической фиксации ПДД было составлено 2 164 101 постановление.
Из них штрафов было уплачено по 1 942 825 постановлениям на сумму 399 807 873 грн (около 90%).
То есть ежедневно украинцы платили более 1,332 млн грн штрафов.

Где можно оплатить штраф

О факте фиксации нарушения для уплаты штрафов ПДД можно использовать:
  • официальный сайт МВД Украины: bdr.mvs.gov.ua
  • официальное мобильное приложение МВД Украины — «Штрафы ПДД»;
  • чат-бот «Штрафы ПДД» @ShtrafyPDRbot
С помощью официальных сервисов можно легко выполнить поиск постановлений за нарушения, совершенные на транспортных средствах, а также подписаться на получение сообщений о вынесении новых постановлений.
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Оплата онлайн доступна с момента вынесения постановления, поэтому не нужно ждать, пока постановление придет на ваш почтовый ящик.
Если оплата произведена в течение 10 дней с момента получения постановления, можно оплатить только 50% от размера штрафа.
Мобильное приложение «Штрафы ПДД» особенно пригодится водителям, пользующимся транспортными средствами, которые за ними не зарегистрированы, поскольку после вынесения постановления почтовая отправка придет непосредственно владельцу авто.
Также приложения имеют актуальную информацию о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Получали ли вы штрафы за нарушение ПДД? Расскажите в новом опросе от Finance.ua.

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По материалам:
Економічна Правда
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