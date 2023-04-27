На дорогах Украины заработают еще 39 комплексов фиксации нарушений ПДД: где именно — Finance.ua
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На дорогах Украины заработают еще 39 комплексов фиксации нарушений ПДД: где именно

Технологии&Авто
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На дорогах Украины заработают еще 39 комплексов фиксации нарушений ПДД: где именно
На дорогах Украины заработают еще 39 комплексов фиксации нарушений ПДД: где именно
В Украине с этой пятницы на автомобильных дорогах приступят к работе 39 комплексов автофиксации правонарушений. Речь идет о 16 городах и регионах.
Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Где именно заработают камеры?

С 28 апреля на автомобильных дорогах городов Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений (работавшие до полномасштабного вторжения в рф)", — рассказал Белошицкий.
По его словам, в Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля. В целом же начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.
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«Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП — превышение разрешенной скорости движения», — добавил Белошицкий.
Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • напомним, с 16 мая 2022 года в Украине снова заработали камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, хотя с начала полномасштабной войны они были отключены;
  • В 2022 году камерами автофиксации было выявлено более 2 085 203 нарушений ПДД. Только за нарушения, зафиксированные камерами автофиксации с мая, когда камеры возобновили свою работу, водителям нужно будет уплатить более 382 млн грн.
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По материалам:
Finance.ua
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