Камеры автоматической фиксации все чаще выявляют автомобили-двойники

В полиции отмечают, что недобросовестные водители используют автомобили-двойники, чтобы избежать штрафов.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
В частности, 22 апреля в управление патрульной полиции Львовской области обратился житель Киева с просьбой отменить штраф 340 гривен за превышение скорости.
Камеры автофиксации зафиксировали нарушение скоростного режима автомобилем Mercedes-Benz в селе Солонка, на автодороге Киев — Чоп. Однако, по словам мужчины, он пользуется авто только в Киеве, а на Львовщине не был.
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Отдел розыска и обработки материалов ДТП провел розыскные мероприятия и нашел автомобиль-двойник во Львове.
Почти идентичный автомобиль Mercedes-Benz тоже зеленого цвета (более светлого), с такими же государственными номерными знаками и VIN-кодом. Отличались лишь дата регистрации и год выпуска автомобиля.
Владелец этого транспорта рассказал, что в марте этого года купил автомобиль в городе Умань со всеми документами.
Тогда продавец заверил, что владельцы за границей, поэтому переоформить право собственности не представляется возможным. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
«Призываем всех покупателей транспортных средств регистрировать их на себя. Если автомобиль „нечистый“ — это сразу установят в сервисном центре и вам точно удастся избежать таких печальных последствий», — отмечают в полиции.
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