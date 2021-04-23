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Камеры автоматической фиксации все чаще выявляют автомобили-двойники

Камеры автоматической фиксации все чаще выявляют автомобили-двойники

В полиции отмечают, что недобросовестные водители используют автомобили-двойники, чтобы избежать штрафов.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

В частности, 22 апреля в управление патрульной полиции Львовской области обратился житель Киева с просьбой отменить штраф 340 гривен за превышение скорости.

Камеры автофиксации зафиксировали нарушение скоростного режима автомобилем Mercedes-Benz в селе Солонка, на автодороге Киев — Чоп. Однако, по словам мужчины, он пользуется авто только в Киеве, а на Львовщине не был.

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Отдел розыска и обработки материалов ДТП провел розыскные мероприятия и нашел автомобиль-двойник во Львове.

Почти идентичный автомобиль Mercedes-Benz тоже зеленого цвета (более светлого), с такими же государственными номерными знаками и VIN-кодом. Отличались лишь дата регистрации и год выпуска автомобиля.

Владелец этого транспорта рассказал, что в марте этого года купил автомобиль в городе Умань со всеми документами.

Тогда продавец заверил, что владельцы за границей, поэтому переоформить право собственности не представляется возможным. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

«Призываем всех покупателей транспортных средств регистрировать их на себя. Если автомобиль „нечистый“ — это сразу установят в сервисном центре и вам точно удастся избежать таких печальных последствий», — отмечают в полиции.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости. В целом МВД закупило 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые будут на трассах и в городах.
  • 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом состоянии придется заплатить от 17 тыс. грн, за превышение скорости — до 1700 грн.
По материалам Finance.UA
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